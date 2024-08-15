Кардиолог Покатилов: здоровый образ жизни не может полностью обезопасить от инфаркта

«Правильное питание, отсутствие вредных привычек и здоровый образ жизни серьезно снизят вероятность сосудистой катастрофы, но не обезопасят полностью, поскольку большое значение имеют индивидуальные факторы риска, в частности наличие сердечно-сосудистых заболеваний у близких родственников и сопутствующих заболеваний у самого пациента», - объяснил Покатилов в комментарии для « АиФ ».

«Нужно помнить, что, хотя инфаркт и инсульт всегда происходят внезапно, они никогда не возникают без причины. Главная причина — это наличие нарушений в работе сердечно-сосудистой системы, часто недостаточно хорошо контролируемых, а иногда и недиагностированных», - сообщил кардиолог.

Кардиолог Покатилов прокомментировал возможность избежать инфаркта или инсульта с помощью ЗОЖ. Врач констатировал: хотя здоровые привычки способствуют лучшему состоянию сосудистой системы и сердца, снижают вероятность их тяжелых патологий, стопроцентной защиты от того же сердечного приступа они не обеспечивают.Медик добавил, что средний возраст инфаркта и инсульта в России составляет 55-65 лет, но в последние годы наблюдается тенденция к омоложению этих опасных заболеваний. По мнению кардиолога, этому в большой степени способствует нездоровый образ жизни людей (главным образом, злоупотребление переработанными продуктами в сочетании с малоподвижностью и отсутствием физических нагрузок), а также распространяющиеся среди населения ожирение, сахарный диабет и артериальная гипертензия. Кроме того, общепризнанным фактором риска инфарктов и инсультов катастроф является стресс. Все перечисленные проблемы способствуют возникновению сосудистых повреждений, которые ведут к отклонениям от нормальных функций сердца и мозга.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие БАДы помогают укреплять здоровье сердца , об этом рассказала кардиолог Мария Щелочкова.

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