Кардиолог Щелочкова: добавки с магнием входят в число полезных для сердца

«Чаще всего для поддержания сердечно-сосудистой системы назначаются препараты магния, полиненасыщенных жирных кислот, антиоксиданты и другие», - сказала медик РИА Новости

«Употребление магния, полиненасыщенных жирных кислот и антиоксидантов в виде биологически активных добавок избавить от серьезных проблем сердечно-сосудистой системы не сможет, однако поможет восполнить их часто встречающийся дефицит и тем самым помочь укрепить систему», - уточнила врач.

Кардиолог Щелочкова сообщила, что добавки с магнием входят в число полезных для сердца.Щелочкова добавила, что наиболее эффективным для сердца и сосудов антиоксидантом является коэнзим Q10 или убихинон – он обладает кардиопротекторным эффектом, улучшает защиту от ишемической болезни сердца, артериальной гипертензии, метаболического синдрома.В деле профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, по словам специалиста, используют и добавки с Омега-3. Врач напомнила, что эти полиненасыщенные жирные кислоты содействуют нормализации уровня холестерина в крови.Кардиолог обратила внимание на то, что добавки не обладают терапевтическим действием, их не стоит воспринимать как лекарство. Их прием помогает сердцу и сосудам функционировать с меньшим риском повреждений, но от болезней БАДы не спасают.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что помогает организму лучше защищаться от появления тромбов.

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