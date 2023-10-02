Кардиолог Напалков: люди с отеками и одышкой рискуют пострадать от инфаркта

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сердечный приступ

Кардиолог Дмитрий Напалков объяснил, какие нарушения и привычки увеличивают вероятность сердечно-сосудистых катастроф.

Кардиолог Напалков рассказал в интервью, что люди со склонностью к отекам и одышке рискуют пострадать от инфаркта. Эта особенность может говорить о наличии хронической сердечной недостаточности (ХСН) – нарушения, при котором риск инфаркта или инсульта становится особенно существенным. Также на ХСН указывают возникающая у человека тахикардия, плохая переносимость физических нагрузок.

Кроме того, от инфаркта и инсульта рискуют пострадать те, кто уже однажды становился их жертвой. Тяжелые сердечно-сосудистые события могут повторяться, напомнил кардиолог.

Напалков подчеркнул, что людям, пережившим инфаркт миокарда или инсульт, важно впоследствии дисциплинированно следовать назначениям врачей – особенно в том, что касается приема лекарств. Такие пациенты становятся подвержены тромбообразованию, поэтому для них имеет большое значение прием медикаментов, препятствующих появлению тромбов.

«Если человек перенес инфаркт, он может обратиться к врачу и после выписки из стационара по месту жительства получить бесплатно препараты для лечения, в первую очередь лекарства, которые препятствуют тромбообразованию», - заявил специалист «Газете.Ru».

Если человек не принимает должным образом лекарства, риск повторного сердечного приступа или инсульта может увеличиться для него в 10 раз, предостерег кардиолог.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие привычки пагубно сказываются на состоянии печени.

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Дмитрий Напалков
Дмитрий Напалков
Здоровье
кардиолог, доктор медицинских наук, профессор
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Теги : риск инфаркта, риск инсульта, Дмитрий Напалков
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