Кардиолог Напалков: люди с отеками и одышкой рискуют пострадать от инфаркта

«Если человек перенес инфаркт, он может обратиться к врачу и после выписки из стационара по месту жительства получить бесплатно препараты для лечения, в первую очередь лекарства, которые препятствуют тромбообразованию», - заявил специалист «Газете.Ru».

Кардиолог Напалков рассказал в интервью, что люди со склонностью к отекам и одышке рискуют пострадать от инфаркта. Эта особенность может говорить о наличии хронической сердечной недостаточности (ХСН) – нарушения, при котором риск инфаркта или инсульта становится особенно существенным. Также на ХСН указывают возникающая у человека тахикардия, плохая переносимость физических нагрузок.Кроме того, от инфаркта и инсульта рискуют пострадать те, кто уже однажды становился их жертвой. Тяжелые сердечно-сосудистые события могут повторяться, напомнил кардиолог.Напалков подчеркнул, что людям, пережившим инфаркт миокарда или инсульт, важно впоследствии дисциплинированно следовать назначениям врачей – особенно в том, что касается приема лекарств. Такие пациенты становятся подвержены тромбообразованию, поэтому для них имеет большое значение прием медикаментов, препятствующих появлению тромбов.Если человек не принимает должным образом лекарства, риск повторного сердечного приступа или инсульта может увеличиться для него в 10 раз, предостерег кардиолог.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие привычки пагубно сказываются на состоянии печени.

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