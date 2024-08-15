«Вредные жиры и соль»: врачи назвали губящую печень еду в питании людей, которые не употребляют сахар

«Если отказаться от сладких напитков и пирожных, но налегать на бургеры и жареное мясо, печени легче не станет. Такая еда вызывает воспаление и способствует накоплению жира в органе», – предупредили греческие медики.

Повседневное питание оказывает значительное влияние на состояние печени. Врачи, представляющие медицинский центр при Университете Раш, рекомендуют для сохранения её хорошего здоровья обогащать повседневный рацион противовоспалительными продуктами, отличительной чертой которых является насыщенность антиоксидантами. В первую очередь, нужно ест овощи и зелень – употреблять их специалисты советуют практически при каждом приеме пищи.Также печень «любит» нежирный белок – его источниками являются постное мясо, птица, рыба, бобовые.Один из самых вредных продуктов для печени является съедаемый в большом количестве сахар. Его количество нужно тщательно контролировать, если хочется иметь здоровую печень в любом возрасте. Но также врачи назвали губящую печень еду в питании людей, которые не употребляют сахар, об этом сообщила «Российская газета», ссылаясь на данные греческого портала Pronews.gr. В частности, на состояние органа негативно влияют высокие концентрации соли и вредных жиров.Также они напомнили о пагубном влиянии курения, алкоголя и бесконтрольно принимаемых лекарств.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какой продукт разрушает здоровье людей сильнее, чем алкоголь и курение, мнением об этомподелился врач Александр Мясников.

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