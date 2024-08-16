«Природа не заинтересована в нас»: врач назвала причину появления диабета с возрастом

«После 40 лет природа не заинтересована в нас. Поэтому начинают накапливаться разного вида процессы», - сказала Генварская в комментарии радиостанции « Говорит Москва ».

Врач-эндокринолог Диана Генварская заявила, что неблагоприятные возрастные изменения в человеческом организме являются естественным биологическим явлением. Медик сообщила об этом, называя причину появления с возрастом диабета и других заболеваний.Эндокринолог отметила, что ключевым показателем такой незаинтересованности природы в долгой человеческой жизни является изменение в состоянии мышц. После 40 лет мышечные волокна начинают интенсивно распадаться, а мышечная масса – уменьшается. В связи с этим развивается процесс отложения гликогена – углевода, который используется телом как источник энергии в условиях отсутствия пищи или повышенных нагрузок. Запасы гликогена организм формирует в мышцах и печени – фактически это означает, что в них становится больше жира.По словам Генварской, подобное изменение ведет к реакциям, обуславливающим развитие разных заболеваний, в особенности, эндокринных – например, диабета и ожирения (которое, в свою очередь, становится провокатором многих патологий вплоть до рака). Остановить этот процесс невозможно, но сделать его менее интенсивным и драматичным помогают физические нагрузки, укрепляющие мышцы, а также сокращение количества употребляемой пищи и отказ от продуктов, стимулирующих жироотложение.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что едва ли не самой губительной для здоровья привычек россиян является употребление колбасы

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