«Достаточно съедать банан в день»: врач Хорошев назвал способ спастись от инфаркта и инсульта

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бананы

Врач-невролог Павел Хорошев объяснил, почему полезно ежедневно съедать по одному банану.

Врач Хорошев назвал простой способ спастись от инфаркта и инсульта – для этого следует есть бананы. Способность бананов противостоять развитию сердечно-сосудистых катастроф медик объяснил высоким содержанием в них калия – микроэлемента, имеющего важнейшее значение для деятельности сердечной мышцы.

Человеческий организм не производит калий самостоятельно – может только получать извне (прежде всего, с пищей). В жару или при сильной потливости тело теряет калий в очень значительной степени вместе с испаряющейся влагой. Другие обстоятельства, вызывающие интенсивную потерю жидкости, тоже могут способствовать возникновению дефицита калия. При его значительной нехватке резко увеличивается риск повышенного артериального давления, инфаркта и инсульта.

По словам Хорошева, употребление бананов – это простой и очень эффективный способ восполнять необходимый уровень калия в организме.

«Компенсировать калий в организме можно с помощью бананов, то есть съедать один банан в день. Если бы люди это знали, тысячи жизни россиян ежегодно были бы спасены от инфаркта и инсульта. Достаточно съедать один банан в день, чтобы забыть про эту проблему», - констатировал невролог в комментарии «Радио 1».

Признаки дефицита калия. К ним относятся:
  • Мышечная слабость;
  • Сердцебиение и другие дисфункции сердца;
  • Плохая концентрация внимания;
  • Склонность к запору.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что употребление зеленых бананов помогает уменьшить отложения жира на животе.

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