Диетолог Чехонина: одним из лучших источников кальция для организма являются сардины

«Кунжут содержит в 10 раз больше вещества, чем рекомендовано в суточной норме потребления. Однако этот продукт также содержит фитиновые кислоты и пищевые волокна, которые препятствуют полному усвоению кальция», - поделилась Юлия Чехонина с «Доктором 24».

«Для усвоения кальция нужны определенные макро- и микроэлементы. Например, витамины D и К, а также магний, фосфор и калий. Все эти компоненты можно найти в сардинах», - заявила диетолог.

Диетолог Чехонина рассказала, что хорошим источником кальция называются многие продукты, однако бывает так, что усвоение этого вещества из них оказывается проблематичным. В качестве примера специалист привела кунжутВрач обратила внимание на то, что усвоение кальция организмом может ухудшаться вследствие процессов, ассоциированных со старением – замедления работы пищеварительных органов, ослабления обмена веществ, снижения гормональной активности. Эксперт добавила, что всасывание минерала могут улучшить другие вещества, и посоветовала в связи с этим употреблять сардины. Эту рыбу медик назвала одним из лучших источников кальция для организма.Также Чехонина рекомендовала включить в повседневный рацион кисломолочные напитки и творог. По словам эксперта, 100- граммовая порция творога (жирность 5%) может восполнить до 20% суточной нормы кальция.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что кому вредно есть сливочное масло

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