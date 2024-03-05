Диетолог Чехонина: одним из лучших источников кальция для организма являются сардины

93 Фото: https://unsplash.com/photos/a-tin-of-sardines-sitting-on-top-of-a-wooden-table-ONQaaWF1EPI
сардины

Врач-диетолог Юлия Чехонина назвала продукты, помогающие восполнять в организме уровень такого важного микроэлемента как кальций.

Диетолог Чехонина рассказала, что хорошим источником кальция называются многие продукты, однако бывает так, что усвоение этого вещества из них оказывается проблематичным. В качестве примера специалист привела кунжут

«Кунжут содержит в 10 раз больше вещества, чем рекомендовано в суточной норме потребления. Однако этот продукт также содержит фитиновые кислоты и пищевые волокна, которые препятствуют полному усвоению кальция», - поделилась Юлия Чехонина с «Доктором 24».

Врач обратила внимание на то, что усвоение кальция организмом может ухудшаться вследствие процессов, ассоциированных со старением – замедления работы пищеварительных органов, ослабления обмена веществ, снижения гормональной активности. Эксперт добавила, что всасывание минерала могут улучшить другие вещества, и посоветовала в связи с этим употреблять сардины. Эту рыбу медик назвала одним из лучших источников кальция для организма.

«Для усвоения кальция нужны определенные макро- и микроэлементы. Например, витамины D и К, а также магний, фосфор и калий. Все эти компоненты можно найти в сардинах», - заявила диетолог.

Также Чехонина рекомендовала включить в повседневный рацион кисломолочные напитки и творог. По словам эксперта, 100- граммовая порция творога (жирность 5%) может восполнить до 20% суточной нормы кальция.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что кому вредно есть сливочное масло.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Юлия Чехонина
Юлия Чехонина
ЗОЖ
врач-диетолог
Читать MedikForum.ru в
Диетолог считает мороженое полезнее других сладостей
Кофе, сладости, газировка: ряд продуктов лишают организм кальция
5 продуктов, в которых кальция больше чем в молоке
Теги : кальций, полезные продукты, Юлия Чехонина
Диетолог Чехонина: одним из лучших источников кальция для организма являются сардины
Нутрициолог Кузина дала советы для эффективного похудения после 50 лет
Терапевт Заплавнова ответила, кому вредно есть сливочное масло