«Внезапная слабость, головокружение»: врач Мартынов назвал признаки-предвестники инсульта
Врач-невролог Владимир Мартынов рассказал о признаках инсульта, которые могут проявляться за несколько недель до него.
Врач Мартынов сообщил в беседе с РИА Новости, что инсульт, часто кажущийся непредсказуемым и внезапным событием, на самом деле может «предупреждать» о своем возникновении заранее.
«Инсульт часто случается внезапно, но появляются первые звоночки, которые могут проявиться за несколько дней или даже недель до самого инсульта», - констатировал невролог.
Владимир Мартынов назвал такие признаки-предвестники инсульта:
- Внезапно возникающее чувство сильной слабости (вплоть до невозможности стоять на ногах);
- Онемение в конечностях;
- Онемение в лице;
- Двоение в глазах;
- Внезапное ухудшение зрения;
- Появление затруднений в речи (становится трудно произносить слова, язык не слушается).
- Головная боль;
- Ощущение потери контроля над собственным телом.
«Сильная головная боль, головокружение, временная потеря координации и даже сознания…, трудности с речью могут появиться за некоторое время до инсульта», - обратил внимание врач.
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Владимир Мартынов
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