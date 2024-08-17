«Внезапная слабость, головокружение»: врач Мартынов назвал признаки-предвестники инсульта

«Инсульт часто случается внезапно, но появляются первые звоночки, которые могут проявиться за несколько дней или даже недель до самого инсульта», - констатировал невролог.

Внезапно возникающее чувство сильной слабости (вплоть до невозможности стоять на ногах);

Онемение в конечностях;

Онемение в лице;

Двоение в глазах;

Внезапное ухудшение зрения;

Появление затруднений в речи (становится трудно произносить слова, язык не слушается).

Головная боль;

Ощущение потери контроля над собственным телом.

«Сильная головная боль, головокружение, временная потеря координации и даже сознания…, трудности с речью могут появиться за некоторое время до инсульта», - обратил внимание врач.

Врач Мартынов сообщил в беседе с РИА Новости, что инсульт, часто кажущийся непредсказуемым и внезапным событием, на самом деле может «предупреждать» о своем возникновении заранее.Владимир Мартынов назвал такие признаки-предвестники инсульта:Ранее портал MedikForum.ru писал о нетипичных признаках инфарктов , которые могут оставаться неузнанными.

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