«Внезапная слабость, головокружение»: врач Мартынов назвал признаки-предвестники инсульта

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плохое самочувствие

Врач-невролог Владимир Мартынов рассказал о признаках инсульта, которые могут проявляться за несколько недель до него.

Врач Мартынов сообщил в беседе с РИА Новости, что инсульт, часто кажущийся непредсказуемым и внезапным событием, на самом деле может «предупреждать» о своем возникновении заранее.

«Инсульт часто случается внезапно, но появляются первые звоночки, которые могут проявиться за несколько дней или даже недель до самого инсульта», - констатировал невролог.

Владимир Мартынов назвал такие признаки-предвестники инсульта:
  • Внезапно возникающее чувство сильной слабости (вплоть до невозможности стоять на ногах);
  • Онемение в конечностях;
  • Онемение в лице;
  • Двоение в глазах;
  • Внезапное ухудшение зрения;
  • Появление затруднений в речи (становится трудно произносить слова, язык не слушается).
  • Головная боль;
  • Ощущение потери контроля над собственным телом.
«Сильная головная боль, головокружение, временная потеря координации и даже сознания…, трудности с речью могут появиться за некоторое время до инсульта», - обратил внимание врач.

Ранее портал MedikForum.ru писал о нетипичных признаках инфарктов, которые могут оставаться неузнанными.

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Владимир Мартынов
Владимир Мартынов
Здоровье
врач-невролог
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Теги : признаки инсульта, ранние симптомы, Владимир Мартынов