«Может быть признаком флеботромбоза»: врач Быстрова назвала самый опасный вид отеков

«Особое внимание следует уделять односторонним резко появляющимся отекам голеней с гиперемированной «дорожкой» вверх. Это может быть признаком восходящего флеботромбоза, который требует незамедлительного обращения к врачу», - подчеркнула Быстрова в разговоре с « Вечерней Москвой ».

Врач Быстрова сообщила, что отеки могут возникать по разным причинам, при их уточнении медики всегда обращают внимание на участки локализации отечности. Например, при отеках лица можно заподозрить имеющиеся патологии зубов или щитовидной железы, а при отеках в области глаз – заболевания почек.Одними из самых опасных, по словам врача, являются отеки голеней. Этот вид отеков ассоциируется с такими серьезными проблемами как тромбоз глубоких вен (как правило, возникает в ногах) или сердечная недостаточность.Елена Быстрова уточнила, что отеки, связанные с сердечными заболеваниями, обычно затрагивают голеностоп, стопы. Одновременно человек ощущает повышенную усталость или слабость, и даже обычные нагрузки вызывают у него сбои дыхания, одышку, потоотделение.Также врач назвала самый опасный вид отеков, возникающий в области голеней вследствие закупорки сосуда тромбом.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие симптомы могут возникать за несколько дней или недель до развития инсульта.

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