«Уменьшение потребления алкоголя»: врач Фомичева назвала способы снизить холестерин без лекарств

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Врач-кардиолог Анастасия Фомичева: существуют немедикаментозные способы снижения уровня холестерина.

Повышенный холестерин означает, что человек становится подвержен риску образования сосудистых бляшек и связанных с ними сердечно-сосудистых заболеваний, включая инфаркт и инсульт. Кардиолог Фомичева подчеркнула в разговоре с Life.ru, что следить за уровнем холестерина очень важно. Также медик рассказала о способах, помогающих снижать его излишне высокую концентрацию. По словам врача, они могут быть как лекарственными, так и немедикаментозными.

Существуют и немедикаментозные способы снижения уровня холестерина. К ним относятся: снижение веса, увеличение регулярной физической активности (активная ходьба или физические упражнения ежедневно в течение 30 минут в день), уменьшение потребления алкоголя. Хорошо бы при этом ограничить потребление легкоусвояемых углеводов, насыщенных жиров, а ещё добавить в рацион больше растительной пищи.

Врач Фомичева назвала способы снизить холестерин без лекарств: одним из самых эффективных, по мнению эксперта, является адекватное употребление жирных кислот омега-3. Для этого, например, следует есть рыбу

«Положительный эффект оказывает и ежедневное потребление оливкового масла и жирной рыбы (форели или сёмги) два раза в неделю. Доказано, что за счет содержания в них большого количества омеги-3 полиненасыщенных жирных кислот они снижают уровень холестерина и риск развития инфарктов и инсультов», - поделилась кардиолог.

Другие способы снизить холестерин без лекарств:
  • Снижение веса;
  • Увеличение регулярной физической активности (минимум 30 минут в день);
  • Уменьшение потребления алкоголя;
  • Уменьшение количества употребляемых легкоусвояемых углеводов;
  • Сокращение насыщенных жиров;
  • Увеличение растительной пищи в повседневном рационе.
Говоря о лекарственных препаратах для снижения уровня холестерина в крови, Фомичева добавила, что одними из наиболее известных в этом ряду являются статины.

«Назначать статины должен только врач с учетом уровня липидного профиля, наличия атеросклероза сосудов и оценки риска развития сердечно-сосудистых заболеваний», - порекомендовала эксперт.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что употребление одного банана в день является хорошим способом профилактики инфаркта и инсульта.

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Анастасия Фомичева
Анастасия Фомичева
Здоровье
врач-кардиолог
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Теги : снижение холестерина, советы врачей, Анастасия Фомичева