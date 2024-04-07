"Предотвращение атеросклероза — это важная составляющая здорового образа жизни, которая может существенно снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний", - говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев специально для МедикФорум.

Здоровое питание

"Действительно, предпочтение следует отдавать полезным жирам, таким как ненасыщенные жиры из рыбы, орехов, авокадо и растительных масел, а ограничить потребление насыщенных и трансжиров, которые содержатся в жирной пище и обработанных продуктах".

Физическая активность

Контроль веса

Курение

Управление стрессом

"Стресс может способствовать повышению уровня холестерина и повышению давления, что увеличивает риск атеросклероза".

Регулярный медицинский осмотр

По словам специалиста, следует избегатьв рационе. Содержащиеся в ней трансжиры и сахар повреждают сосудистую системы вследствие переноса жира холестерином в эти области.Фомичева советует заменить животный жир на растительный аналог. Также следует добавить в рацион овощи и фрукты, крупы и бобовые культуры. Не стоит забывать и о поддержании правильного количества витаминов и микроэлементов, которые также способны противостоять развитию атеросклероза, передаетОднако Варфоломеев подчеркнул, чтоРазнообразная диета, богатая фруктами, овощами, цельнозерновыми продуктами и бобовыми, может помочь снизить уровень холестерина в крови и снизить риск атеросклероза.Избегайте излишнего потребления соли, что может способствовать повышению давления и увеличению риска атеросклероза.Умеренная физическая активность, такая как ходьба, бег, плавание или езда на велосипеде, помогает поддерживать здоровье сердца и сосудов, улучшает кровообращение и снижает уровень холестерина.Упражнения силового тренинга могут помочь улучшить общее здоровье и метаболизм.Поддерживайте здоровый вес путем сбалансированного питания и регулярных упражнений. Избегайте ожирения, так как оно может увеличить уровень холестерина и риск атеросклероза.Курение существенно повышает риск атеросклероза и сердечно-сосудистых заболеваний. Бросить курение — один из важнейших шагов к уменьшению риска.Регулярные методы управления стрессом, такие как медитация, йога или глубокое дыхание, могут быть полезны.Регулярно проверяйте уровень холестерина и кровяное давление, чтобы своевременно выявлять потенциальные проблемы и принимать меры по их устранению.Соблюдение здорового образа жизни и регулярные медицинские осмотры помогут снизить риск атеросклероза и сохранить здоровье сердца и сосудов.Ранее МедикФорум писал о пользе и вреде сыра.

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