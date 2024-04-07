Врач Фомичева назвала продукты, которые провоцируют атеросклероз, кардиолог Варфоломеев считает, что в предотвращении важен комплексный подход
Врач-кардиолог Анна Фомичева рассказала, что ряд жирных продуктов может оказывать отрицательное воздействие на организм человека, провоцируя развитие атеросклероза. В результате этого заболевания в сосудах человека образуются бляшки.
По словам специалиста, следует избегать жареной еды в рационе. Содержащиеся в ней трансжиры и сахар повреждают сосудистую системы вследствие переноса жира холестерином в эти области.
Фомичева советует заменить животный жир на растительный аналог. Также следует добавить в рацион овощи и фрукты, крупы и бобовые культуры. Не стоит забывать и о поддержании правильного количества витаминов и микроэлементов, которые также способны противостоять развитию атеросклероза, передает Pravda.ru.
"Предотвращение атеросклероза — это важная составляющая здорового образа жизни, которая может существенно снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний", - говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев специально для МедикФорум.
Однако Варфоломеев подчеркнул, что заменой некоторый продуктов дело не ограничивается, важен комплексный подход.
Здоровое питание
Умеренное потребление жиров
"Действительно, предпочтение следует отдавать полезным жирам, таким как ненасыщенные жиры из рыбы, орехов, авокадо и растительных масел, а ограничить потребление насыщенных и трансжиров, которые содержатся в жирной пище и обработанных продуктах".
Богатство фруктами и овощами
Разнообразная диета, богатая фруктами, овощами, цельнозерновыми продуктами и бобовыми, может помочь снизить уровень холестерина в крови и снизить риск атеросклероза.
Ограничение потребления соли
Избегайте излишнего потребления соли, что может способствовать повышению давления и увеличению риска атеросклероза.
Физическая активность
Регулярные упражнения
Умеренная физическая активность, такая как ходьба, бег, плавание или езда на велосипеде, помогает поддерживать здоровье сердца и сосудов, улучшает кровообращение и снижает уровень холестерина.
Силовые тренировки
Упражнения силового тренинга могут помочь улучшить общее здоровье и метаболизм.
Контроль веса
Здоровый вес
Поддерживайте здоровый вес путем сбалансированного питания и регулярных упражнений. Избегайте ожирения, так как оно может увеличить уровень холестерина и риск атеросклероза.
Курение
Отказ от курения
Курение существенно повышает риск атеросклероза и сердечно-сосудистых заболеваний. Бросить курение — один из важнейших шагов к уменьшению риска.
Управление стрессом
Снижение стресса
"Стресс может способствовать повышению уровня холестерина и повышению давления, что увеличивает риск атеросклероза".
Регулярные методы управления стрессом, такие как медитация, йога или глубокое дыхание, могут быть полезны.
Регулярный медицинский осмотр
Контроль уровня холестерина
Регулярно проверяйте уровень холестерина и кровяное давление, чтобы своевременно выявлять потенциальные проблемы и принимать меры по их устранению.
Соблюдение здорового образа жизни и регулярные медицинские осмотры помогут снизить риск атеросклероза и сохранить здоровье сердца и сосудов.
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