Неприятные ощущения в груди: врач Платонова пояснила, как отличить стенокардию от инфаркта

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боль в груди

Врач-кардиолог Наталья Платонова рассказала, как болит в груди при приступе стенокардии и при инфаркте.

Врач Платонова констатировала: неприятные ощущения и боли в груди могут возникать по целом ряду причин, включая сильное волнение и стресс. Самой опасной причиной такого синдрома является ишемия сердца – закупорка питающей его артерии тромбом или атеросклеротической бляшкой. При ишемии сердце перестает работать в нормальном режиме – оно подвергается перегрузке и риску инфаркта миокарда.

Ярким и тревожным симптомом ишемии является сильная боль в груди – стенокардия. Возникающий у человека приступ стенокардии означает, что сердце испытывает нехватку кислорода из-за сужения питающего его кровью сосуда. Если организм обладает ресурсами, позволяющими справиться с проблемой, то стенокардия спустя время проходит.

В некоторых случаях развитие стенокардии означает, что у человека не просто временные трудности с кровоснабжением сердца, а настоящий инфаркт.

Врач Платонова пояснила, как отличить стенокардию от инфаркта, ведь в обоих случаях возникает боль и другие неприятные ощущения в груди.

Приступ стенокардии. Кардиолог отметила, что стенокардия, не связанная с сердечным приступом, обычно возникает в случаях, когда сердце вынуждено биться чаще – например, при усилении физических нагрузок или в момент волнения. При нормализации сердцебиения такая боль проходит. Избавиться от нее в том числе помогает прием кардиопрепаратов.

Инфаркт. Боль в груди при инфаркте может возникнуть в любом состоянии, даже во время отдыха. В ее случае не проявляется тенденции к стиханию и не помогают таблетки.

«При инфаркте боль будет интенсивной, длительной, не связанной с частотой сердечных сокращений. При этом привычные препараты от стенокардии не помогут. Любой пациент с подозрением на инфаркт должен экстренно госпитализироваться в стационар», - подчеркнула Платонова в комментарии порталу «Доктор Питер».

Медик добавила, что иногда сердечные боли в груди могут возникать несмотря на нормальное состояние сосудов и отсутствие ишемии. Такой дискомфорт наблюдается у пациентов с анемией, аритмией, увеличенным в размере сердцем.

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Наталья Платонова
Наталья Платонова
Здоровье
врач-кардиолог, кандидат медицинских наук
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Теги : стенокардия, инфаркт, Наталья Платонова