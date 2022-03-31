Как узнать больное сердце: признаки стенокардии из-за проблем с артериями
Одним из характерных признаков стенокардии, возникавшей в связи с ухудшением состояния коронарных артерий, является боль в груди.
Если ваши коронарные артерии полностью заблокированы, это может вызвать сердечный приступ, если заблокированы частично, то – стенокардию, предупреждают врачи из Клиники Майо. Врачи поясняют, что стенокардия означает больное сердце: она является одним из проявлений ИБС, ишемической болезни сердца, возникающим вследствие нарушенного кровоснабжения сердечной мышцы. Появление стенокардии – это очень серьезная причина для обращения к врачу. Специалисты рассказали, по каким признакам ее можно узнать.
Боль в груди.Опасной проблемой с артериями, питающими сердце кровью, является их закупорка атеросклеротическими бляшками, состоящими из холестерина и других веществ, которые, соединяясь, образуют жесткий налет. Накапливаясь, такие бляшки уплотняют артериальные стенки и сужают просвет артерий – в результате сердце недополучает крови. В зависимости от того, насколько эта проблема серьезна, человек может ощущать боль в груди разной степени интенсивности.
- Если коронарные артерии повреждены не сильно, то боль в груди может ощущаться как достаточно легкая или напоминать неприятное ощущение, похожее на расстройство желудка.
- В более серьезных случаях боль при стенокардии ощущается как сдавливание или как тяжесть, словно на груди лежит тяжелый груз.
- Тяжелый приступ стенокардии может вызвать болезненное ощущение тяжести или стеснения, обычно в центре грудной клетки, которое может распространяться на руки, шею, челюсть, спину или живот.
- Врачи дают следующий совет: если возникла необъяснимая боль в груди, лучше обратиться за медицинской помощью, не раздумывая о причинах – особенно, если она также ощущается в руках, шее, челюсти, плече или спине.
Нужно обязательно лечить. Стенокардию необходимо лечить, в противном случае для человека серьезно повышается риск пострадать от сердечного приступа. При развитии инфаркта также возникает боль в груди, но от стенокардии ее отличают следующие особенности: она ощущается как более серьезная и сильная, может возникать не только при физическом напряжении, но и в момент отдыха, длится дольше и не проходит при приеме обычных средств.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие симптомы указывают на развитие атеросклероза сосудов.
Клиника Майо (Mayo Clinic)
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