Одна из причин – прозопагнозия: психолог Мелехин рассказал о потере способности узнавать лица

«Когда мы говорим про слепоту на лица, тут надо понимать, что речь может идти про два состояния, причем совершенно разные. Первое — это нарушение восприятия лиц, оно же лицевая агнозия, или прозопагнозия. Второе — нарушение памяти на лица», - отметил психолог.

«Он может узнавать другого человека по голосу, по походке, фигуре. Но в лицо ни кого-то другого, ни себя самого не узнает. Он может говорить: что такое, что за ужас, это не я», - поделился психолог.

«В обоих случаях нужно обследование — неврологическое и нейропсихологическое», - констатировал психолог.

Психолог Мелехин рассказал в беседе с «АиФ» о потере способности узнавать лица. Он пояснил, что подобное нарушение может возникать из-за двух разных состояний. Одним из них является прозопагнозия.При развитии лицевой агнозии, уточнил Мелехин, у человека сохраняются все функции зрения, но при этом, видя знакомое лицо, он не может его идентифицировать. Даже глядя в зеркало на самого себя, он не будет узнавать отражение.Специалист обратил внимание на то, что подобную слепоту на лица могут вызывать разные нарушения головного мозга – например, такие как аневризма, инсульт. Кроме того, подобным образом могут проявляться деменция, последствия травм головы, шизофренических расстройств. Мелехин подчеркнул, что лицевая агнозия является не самостоятельным заболеванием, а симптомом какой-то патологии.Также психолог указал на то, что способность узнавать лица может объясняться изменением памяти, когда человек понимает, что видит знакомое лицо, но не помнит его обладателя. По словам эксперта, причиной такого изменения могут быть умеренные когнитивные нарушения, ранние формы деменции, болезни Паркинсона.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие симптомы , предупреждающие об инсульте, могут возникать за несколько недель до него.

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