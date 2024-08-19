Врач Сережина посоветовала различать солнечный и тепловой удары
Врач Вера Сережина: тепловой удар тяжелее сказывается на психическом состоянии и поведении.
Врач Сережина посоветовала различать солнечный и тепловой удары.
«Солнечный удар может случиться только при долгом нахождении на солнце, а тепловой — из-за духоты или чрезмерной физической активности», - об этом медик сообщила в беседе с РИАМО.
Сережина добавила, что из-за воздействия теплового удара сильнее меняется психическое состояние и поведение.
Симптомы солнечного удара. Ощущения слабости, головокружения, жажды, тошноты, оглушенности. Также может повыситься температура тела, возможны нарушения координации и судороги или возникает спутанность сознания.
Симптомы теплового удара. Повышается температура, возникают эмоциональная возбужденность, раздражительность, агрессия. Также может стать невнятной речь или появиться состояние бреда, спутанности сознания. Кроме того, возможны судороги, кома.
Как не допустить теплового и солнечного ударов: несколько советов от врача.
- Нужно избегать прямых солнечных лучей;
- Следует носить светлую, легкую одежду и головной убор;
- Нужно пить достаточно воды;
- Избегать интенсивных физнагрузок, спорта при температуре выше 25 градусов;
- Отказаться от плотной, пряной пищи и алкоголя.
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Вера Сережина
Здоровье
врач-эксперт медицинской компании «ЛабКвест»
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