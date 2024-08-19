«Солнечный удар может случиться только при долгом нахождении на солнце, а тепловой — из-за духоты или чрезмерной физической активности», - об этом медик сообщила в беседе с РИАМО

Нужно избегать прямых солнечных лучей;

Следует носить светлую, легкую одежду и головной убор;

Нужно пить достаточно воды;

Избегать интенсивных физнагрузок, спорта при температуре выше 25 градусов;

Отказаться от плотной, пряной пищи и алкоголя.

Врач Сережина посоветовала различать солнечный и тепловой удары.Сережина добавила, что из-за воздействия теплового удара сильнее меняется психическое состояние и поведение.Ощущения слабости, головокружения, жажды, тошноты, оглушенности. Также может повыситься температура тела, возможны нарушения координации и судороги или возникает спутанность сознания.Повышается температура, возникают эмоциональная возбужденность, раздражительность, агрессия. Также может стать невнятной речь или появиться состояние бреда, спутанности сознания. Кроме того, возможны судороги, кома.: несколько советов от врача.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, как отличить приступ стенокардии от инфаркта

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