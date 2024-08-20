«Маскируется под безобидные заболевания»: врач Субботин рассказал, как проявляется рак яичников

«Рак яичников умело маскируется под разные безобидные заболевания, усыпляя бдительность пациенток. Его опасность тесно связана с отсутствием онконастороженности со стороны пациенток», - подчеркнул Дмитрий Субботин.

«Чтобы сильно не переживать из-за беспокоящих симптомов, женщинам следует как можно чаще проходить обследования органов малого таза», - констатировал эксперт.

Врач Субботин рассказал «Газете.Ru», как проявляется рак яичников. При этом медик отметил, что данный тип рака очень часто «маскируется» под безобидные заболевания – проблемы с пищеварением, предменструальный синдром или нарушения в работе щитовидной железы.Специалист посоветовал женщинам не откладывать обращения к врачу при любых симптомах, которые можно расценить как подозрительные. По словам Субботина, настораживать должны следующие проявления.Живот не просто надувается, а становится плотным, и все это сопровождается неприятной болью.Позывы к мочеиспусканию учащаются, тогда как опорожнение кишечника происходит реже, возникают запоры. Такое происходит, когда опухоли в яичниках увеличиваются и начинают сдавливать расположенные рядом мочевой пузырь и прямую кишку.Возникают тошнота, головные боли, ломота в теле, повышение температуры, слабость.Гораздо быстрее наступает насыщение, а порции еды становятся меньше.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что в Люберцах россиянка смогла родить своего первого ребенка в 51 год.

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