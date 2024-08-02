Врач Уланкина: возникший рак яичников можно спутать с усталостью или хандрой

«Первые симптомы рака яичников зачастую могут восприниматься как синдромы усталости или стресса. Болезнь набирает обороты практически незаметно: может появиться общая слабость, пропадает аппетит», - рассказала гинеколог « Известиям ».

Врач Уланкина предупредила, что возникший рак яичников можно спутать с состоянием эмоциональной подавленности, хандрой или усталостью. Замечая эти симптомы, женщины могут думать, что их состояние связано со стрессом, переутомлением, недосыпом.Уланкина добавила, что когда возникшая опухоль начинает расти, могут возникать такие симптомы, как вздутие живота и тянущая боль в животе, напоминающая дискомфорт, ощущаемый в критические дни. Женщинам, которые замечают у себя подобные проявления, нужно обращаться за обследованием.Медик констатировала, что хотя данное заболевание чаще диагностируется в возрасте старше 60 лет, оно может появиться практически в любом возрасте. Предположительно риск рака яичников становится высоким, если у женщина рано начинаются месячные, или если она ни разу не беременела. Также на подверженность ему влияют ожирение, курение, длительные курсы гормонов.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что симптомом разных видов рака может быть боль в спине

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