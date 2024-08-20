Дожить до 117 лет: врач Кондрахин назвал главным фактором долголетия хорошие гены

«Должны быть долгожители в роду, это основное и самое главное, это составляет порядка 80-85% успеха. Если в роду были долгожители, вероятность того, что вы проживете долго, возрастает. Медицина в данном случае занимает только 20% от этой истории», - сказал специалист 360.ru

Жившая в Испании Мария Бранья Морера считалась до сегодняшнего дня старейшей женщиной на планете – 20 августа она умерла, прожив на этом свете впечатляющие 117 лет. Рассуждая о том, что помогло ей дожить до такого возраста, врач Андрей Кондрахн отметил: ключевым фактором долголетия людей являются хорошие гены.Врач добавил, что продлению жизни могут также способствовать факторы, которые, в отличие от генов, поддаются влиянию и коррекции за счет усилий самих людей. К ним, по словам эксперта, относятся контроль над употреблением сахара и соли, физическая активность, баланс нагрузок и отдыха. В то же время даже здоровый образ жизни не дает абсолютной защиты от влияния негативных внешних факторов.Кондрахин назвал старость многокомпонентным заболеванием. Врач констатировал: то, с какой скоростью стареет человек, определяется влиянием многочисленных обстоятельств, и готового рецепта долголетия не существует. Подчинить себе этот процесс наука пока не в силах.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, могут ли болеть женщины из-за отсутствия сексуальных отношений , мнением об этом поделилась врач Ольга Уланкина.

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