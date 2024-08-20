Врач Уланкина: гинекологические проблемы у женщин из-за отсутствия секса – это миф

«Указанные диагнозы возникают, если женщина генетически предрасположена к ним, а также вследствие воспалительных заболеваний репродуктивных органов, операций, абортов, тяжелых родов, эндокринных нарушений», - проинформировала врач в беседе с Life.ru

Врач Уланкина прокомментировала утверждение о том, что у женщин из-за отсутствия секса могут возникать гинекологические проблемы и заболевания органов таза. Медик подчеркнула: подобная «теория» – это миф и не более. Уланкина уточнила, что миомы, полипы или эндометриоз никак не связаны с интенсивностью интимных отношений.Также, добавила специалист, из-за отсутствия секса у женщин не может быть пролапса – опущения тазовых органов. Возникновению этой проблемы способствуют возрастное ослабление мышц, тяжелые роды, запоры, ожирение, образования и заболевания, возникающие в области таза.Что касается мужчин, в их случае воздержание чревато более серьезными последствиями. В частности, может возникнуть застой крови и секрета простаты, который грозит им болью и неприятными ощущениями в нижней части живота. Как правило, к появлению этих проблем у мужчин ведет длительное отсутствие близости или отказ от мастурбации.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какими симптомами проявляется рак яичников

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.