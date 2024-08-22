Нейрохирург Шипилин: глиобластома мозга возникает вне всякой закономерности

«Злокачественная опухоль мозга может появиться у любого человека в любом возрасте без каких-либо видимых причин. Существуют разные теории ее возникновения, но привязки к генетической, наследственной или какому-то предрасполагающему фактору особо нет», - сказал он в комментарии для NEWS.ru

Головные боли;

Нарушения зрения вплоть до появления зрительных галлюцинаций;

Судороги;

Чувство тошноты;

Сонливость;

Психические или поведенческие изменения;

Прогрессирующая слабость или паралич одной стороны тела.

Нейрохирург Шипилин предупредил, что глиобластома мозга возникает вне всякой закономерности. Это один из немногих видов рака, когда факторы образа жизни не влияют на развитие опухоли.Врач добавил, что профилактировать глиобластому невозможно. Идею выполнять КТ мозга в профилактических целях специалист отверг. Шипилин отметил, что КТ не относится к подобному виду диагностики – не нужно относиться к этой процедуре как к флюорографии, она выполняется только когда появляются симптомы патологии.Глиобластома относится к особо агрессивным видам рака, для борьбы с ним пока не создано по-настоящему эффективного лекарства. Одной из основных сложностей в лечении глиобластомы является необходимость преодоления гематоэнцефалического барьера, который защищает мозг от воздействия любых лекарств. Кроме того, клетки этой опухоли очень изменчивы, они постоянно находят способы вторгнуться в здоровые части мозга, поэтому даже очень опытные хирурги не имеют возможности удалить образование полностью. Кроме того, глиобластома специфическим образом воздействует на иммунную систему человека, вынуждая её игнорировать опухолевые компоненты.Их проявление зависит от того, в какой части мозга возникает образование. Могут возникать проблемы с дыханием, кровяным давлением, глотанием, слухом, памятью и обучаемостью, распознаванием объектов, лиц.К другим симптомам опухоли головного мозга относятся:Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что в образе жизни людей делает их склонными к инсульту

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