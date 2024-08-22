«Возможен жировой гепатоз печени»: врачи рассказали, в каком количестве пиво становится опасным

«Это значит, что употребление пива возможно в следующих рамках: один литр — для мужчин, 750 миллилитров — для женщин в течение дня. Также стоит прислушаться к рекомендациям о том, сколько дней в неделю допустимо употреблять алкоголь: делать это нужно не чаще пяти раз в неделю», - поделилась Хоришко с порталом NGS24.RU

«Пиво должно содержать в своем составе четыре ингредиента: вода, солод, хмель и дрожжи. Но современные производители добавляют в него подсластители, консерванты, пенообразующие вещества (кобальт). Также в пиве встречаются сивушные масла, твердые смолы», - указала Цимбалова.

Красноярские медики рассказали, в каком количестве можно позволять себе пить пиво, а в каком оно становится опасным для организма. По словам врача Анастасии Хоришко, ВОЗ расценивает как относительно безопасную дозу, равную трем порциям по 250 мл для женщин и четырем — для мужчин.Врач предупредила, что злоупотребление пивом негативно отражается на состоянии гормонального фона, и это далеко не единственная проблема, с которой могут столкнуться рьяные любители пенного напитка. Другой эксперт, эндокринолог Ольга Цимбалова, констатировала, что последствием привычки пить пиво могут стать сердечно-сосудистые патологии, включая увеличение сердечной мышцы, уплотнение стенок сосудов и повышение артериального давления. Кроме того, пристрастие к пиву увеличивает риск появления проблем с печенью, включая жировой гепатоз органа и его воспаление, ведущее к фиброзу и циррозу.Специалист добавила, что сегодня в составе пива на полках магазинов можно встретить много нежелательных и потенциально опасных для здоровья компонентов.С учетом этого, считает врач, количество употребляемого пива нужно сокращать до порций в 300 миллилитров, выпивая не чаще двух раз в неделю. В большем количестве этот напиток уже становится опасным.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие продукты могут значительно ускорять старение организма.

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