«Включая сахар»: диетолог Журавлева рассказала о трех ускоряющих старение продуктах

«В каждом организме происходит процесс окисления, однако если он начинает доминировать над восстановлением, то рушатся все процессы в организме – слабеет иммунитет, клетки теряют молодость и быстро наступает старость».

«Это пища свободных радикалов, которые подрывают баланс организма. Они приближают старость», - охарактеризовала диетолог данные продукты.

«Трансжиры окисляют клетки, сгущают кровь, заставляют кожу страдать от нехватки кислорода, из-за чего появляются морщины. Они сидят не только в фастфуде. Кондитерские изделия, маргарин — все это источники трансжиров, «убийц» молодости», — подчеркнула диетолог.

Диетолог Журавлева рассказала в интервью Общественной Службе Новостей, почему человеческий организм может подвергаться ускоренному старению.Специалист обратила внимание на то, что эти неблагополучные процессы тесно связаны с пищевыми привычками и ежедневным рационом людей. При этом Журавлева рассказала о трех ускоряющих старение продуктах – главных «убийцах» молодости.Первым в списке эксперта идет. По словам Журавлевой, его употребление угнетает клеточные митохондрии, что позволяет развиваться в организме хроническому воспалению. При частом поедании происходит «засахаривание» коллагена – белка, который в том числе обеспечивает эластичность и упругость связкам, коже. Повреждение коллагена ведет к появлению ранних и глубоких морщин, растянутости кожи, а также к проблемам с подвижностью суставов, предостерегла диетолог.Другой ускоряющий старение продукт – это некачественный или ненатуральный жир. Конкретно,, которые называются врачами активаторами окисления.Журавлева добавила, что способностью ускорять старение организма обладает также. Его частый прием разрушает нейроны в мозгу, способствуя возникновению возрастных проблем, ассоциированных со слабоумием. Кроме того, у пьющих людей меняется состояние кожи. При регулярном употреблении спиртного люди могут выглядеть на 30 лет старше своего возраста, отметила специалист.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, могут ли у женщин , не имеющих сексуальных отношений, возникать определенные гинекологические проблемы.

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