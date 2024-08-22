«Включая сахар»: диетолог Журавлева рассказала о трех ускоряющих старение продуктах

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Диетолог Полина Журавлева: назвала сахар «пищей свободных радикалов», приближающих старость организма.

Диетолог Журавлева рассказала в интервью Общественной Службе Новостей, почему человеческий организм может подвергаться ускоренному старению.

«В каждом организме происходит процесс окисления, однако если он начинает доминировать над восстановлением, то рушатся все процессы в организме – слабеет иммунитет, клетки теряют молодость и быстро наступает старость».

Специалист обратила внимание на то, что эти неблагополучные процессы тесно связаны с пищевыми привычками и ежедневным рационом людей. При этом Журавлева рассказала о трех ускоряющих старение продуктах – главных «убийцах» молодости.

«Это пища свободных радикалов, которые подрывают баланс организма. Они приближают старость», - охарактеризовала диетолог данные продукты.

Первым в списке эксперта идет добавленный сахар. По словам Журавлевой, его употребление угнетает клеточные митохондрии, что позволяет развиваться в организме хроническому воспалению. При частом поедании происходит «засахаривание» коллагена – белка, который в том числе обеспечивает эластичность и упругость связкам, коже. Повреждение коллагена ведет к появлению ранних и глубоких морщин, растянутости кожи, а также к проблемам с подвижностью суставов, предостерегла диетолог.

Другой ускоряющий старение продукт – это некачественный или ненатуральный жир. Конкретно, трансжиры, которые называются врачами активаторами окисления.

«Трансжиры окисляют клетки, сгущают кровь, заставляют кожу страдать от нехватки кислорода, из-за чего появляются морщины. Они сидят не только в фастфуде. Кондитерские изделия, маргарин — все это источники трансжиров, «убийц» молодости», — подчеркнула диетолог.

Журавлева добавила, что способностью ускорять старение организма обладает также алкоголь. Его частый прием разрушает нейроны в мозгу, способствуя возникновению возрастных проблем, ассоциированных со слабоумием. Кроме того, у пьющих людей меняется состояние кожи. При регулярном употреблении спиртного люди могут выглядеть на 30 лет старше своего возраста, отметила специалист.

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Полина Журавлева
Здоровье
диетолог
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Теги : старение, вредные продукты, Полина Журавлева
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