Уролог Артеменко: мужчины способны повысить свой тестостерон за счет коррекции образа жизни

«Уровень тестостерона у мужчин снижается по разным причинам, в частности, из-за ожирения и малоподвижного образа жизни. Лучше исключить высококалорийные продукты, то есть с высоким содержанием жиров и легкоусвояемых углеводов. Также нужно увеличить потребление овощей и фруктов», - порекомендовал Артеменко.

Врач отметил в комментарии «Газете.Ru», что мужчины способны повысить свой тестостерон за счет коррекции образа жизни. Например, для этого им следует снижать массу тела при имеющемся лишнем весе, а также повышать свою физическую активность.При этом уролог призвал мужчин не прибегать к чрезмерном мерам – не подвергать свой организм экстремальным нагрузкам, не добиваться слишком значительного похудения. Артеменко предупредил, что жир необходим для производства гормонов, а при очень низком проценте жира в организме выработка тестостерона с большой вероятностью начнет снижаться.Кроме того, добавил уролог, провоцировать дисбаланс половых гормонов может сильный стресс. Для улучшения стрессоустойчивости важно соблюдать баланс работы и отдыха, достаточно спать, По словам Артеменко, регулярный и качественный ночной сон не менее семи-восьми часов необходим для поддержания нормального уровня тестостерона.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, в каком количестве можно позволять себе пить пиво.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.