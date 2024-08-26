«Изменения при посещении туалета»: врачи указали на признаки рака поджелудочной железы

«В связи с болью в животе надо обращать внимание на возникающие изменения при посещении туалета: конкретно на появление стеатореи (жирный стул, который плохо смывается водой). Также следует насторожиться, когда человек начинает чаще ходить в туалет, при этом стул становится бесцветным, приобретает более резкий и неприятный запах», - сообщи aif.ru , ссылаясь на рекомендации Pancreatic Cancer Action.

Говоря о развитии рака поджелудочной железы, специалисты констатируют, что существует ряд признаки, которые не стоит игнорировать – например, одним из них они называют не совсем обычную усталость. В частности, для злокачественного заболевания характерны постоянная усталость (она ощущается даже несмотря на нормальный сон или отдых), либо усталость, которая проявляется приступами в виде резко возникающего упадка сил.Еще один возможный признак рака поджелудочной – это боль в животе или спине, которая изначально ощущается человеком скорее как некий дискомфорт. Однако со временем болезненность становится все более интенсивной.Указывая на признаки рака поджелудочной железы, врачи организации советуют обращаться за медицинской консультацией при любых изменениях в работе пищеварения, ведь железа является важной частью этой системы. Плохое переваривание еды, не усваиваемый должным образом жир, отсутствие аппетита, отвращение к отдельным продуктам, плохое самочувствие и тошнота после приема пищи – все это может сигнализировать о возникновении опухолей.Кроме того, при проблемах с поджелудочной железой начинает сильно темнеть моча, а кожа и глазные белки приобретают желтоватый оттенок.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что боль в пояснице может оказаться признаком воспаления поджелудочной железы.

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