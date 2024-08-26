«Зуд и дерматит»: онколог Загаштоков предупредил о неочевидных симптомах рака легких

«Первые симптомы рака легких часто не имеют прямой связи с дыхательной системой. Пациенты длительно обращаются к разным специалистам, долго обследуются», - сказал об этом специалист.

Необъяснимый кожный зуд;

Дерматит;

Головокружения;

Нарушение координации движений;

Потеря чувствительности.

Онколог Загаштоков предупредил в разговоре с NEWS.ru, что симптомы рака легких могут быть неочевидными, то есть, не вызывающими ассоциаций с проблемами дыхания.Онколог обратил внимание на то, что при данном заболевании может ощущаться немотивированная слабость, усталость – причем подобный упадок сил возникает в первой половине дня, когда человек должен быть как никогда энергичным. Вдобавок при повышенной утомляемости наблюдается субфебрильная температура, которая не сбивается лекарствами.Другие неочевидные симптомы, которые могут возникать при заболевании раком легких:Загаштоков подчеркнул, что появление таких симптомов – это серьезный повод для обращения к врачу и обследования.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какими признаками может проявляться рак поджелудочной железы

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