Кардиолог Симонова объяснила, кто рискует пострадать от инфаркта или инсульта в жару

«При высоких температурах происходит обильное потоотделение, приводящее к обезвоживанию, из-за чего снижается текучесть крови и появляются тромбы», - рассказала медик URA.RU

«Группу риска составляют пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Их организм хуже справляется с возникающими в жару нагрузками, поскольку его компенсаторные механизмы значительно ослаблены», - заявила Татьяна Симонова.

Кардиолог Симонова предупредила, что вероятность развития сердечно-сосудистых катастроф в жаркую погоду становится более существенной при обстоятельствах, которые влияют на образование тромбов. Чаще всего это происходит, когда человек интенсивно потеет и пьет мало воды.Кроме того, добавила эксперт, в жару снижается артериальное давление, что может провоцировать нарушение сердечного ритма, так как сердце, компенсируя возникающую гипотонию, начинает увеличивать частоту своих сокращений. Это тоже способствует развитию процессов, ведущих к инфарктам или инсультам.Кардиолог объяснила, кто особенно сильно рискует пострадать от инфаркта или инсульта в жару.Людям из группы риска кардиолог порекомендовала ограничивать свое пребывание в закрытых и плохо проветриваемых помещениях, избегать серьезных физических нагрузок и чаще отдыхать, употреблять до 2,5 литров чистой воды в день, отказаться от спиртного, есть легкую пищу, следить за артериальным давлением.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какими нетипичными симптомами может проявляться инфаркт

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