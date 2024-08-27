Кардиолог Симонова объяснила, кто рискует пострадать от инфаркта или инсульта в жару
Врач-кардиолог Татьяна Симонова: риск инфарктов и инсультов в жару повышается из-за сгущения крови.
Кардиолог Симонова предупредила, что вероятность развития сердечно-сосудистых катастроф в жаркую погоду становится более существенной при обстоятельствах, которые влияют на образование тромбов. Чаще всего это происходит, когда человек интенсивно потеет и пьет мало воды.
«При высоких температурах происходит обильное потоотделение, приводящее к обезвоживанию, из-за чего снижается текучесть крови и появляются тромбы», - рассказала медик URA.RU.
Кроме того, добавила эксперт, в жару снижается артериальное давление, что может провоцировать нарушение сердечного ритма, так как сердце, компенсируя возникающую гипотонию, начинает увеличивать частоту своих сокращений. Это тоже способствует развитию процессов, ведущих к инфарктам или инсультам.
Кардиолог объяснила, кто особенно сильно рискует пострадать от инфаркта или инсульта в жару.
«Группу риска составляют пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Их организм хуже справляется с возникающими в жару нагрузками, поскольку его компенсаторные механизмы значительно ослаблены», - заявила Татьяна Симонова.
Людям из группы риска кардиолог порекомендовала ограничивать свое пребывание в закрытых и плохо проветриваемых помещениях, избегать серьезных физических нагрузок и чаще отдыхать, употреблять до 2,5 литров чистой воды в день, отказаться от спиртного, есть легкую пищу, следить за артериальным давлением.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какими нетипичными симптомами может проявляться инфаркт.
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Татьяна Симонова
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