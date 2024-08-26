Боли в животе или безболевая форма: кардиолог Бирюкова рассказала о нетипичных проявлениях инфаркта

«Острая длительная (более 15-20 минут) боль за грудиной, с иррадиацией в левую руку, левую лопатку, нижнюю челюсть; ощущение жара или камня в груди, которые не проходят при использовании нитратов; страх смерти; холодный пот».

«Абдоминальная форма начинается с приступов болей в животе (чаще в эпигастрии и правом подреберье), тошноты и рвоты, вздутия живота и диареи», - уточнила врач-кардиолог.

«Безболевая форма инфаркта проявляется легким дискомфортом в груди, который достаточно быстро проходит. Часто встречается у пожилых, диабетиков и у людей, страдающих алкоголизмом», - предупредила специалист.

Кардиолог Бирюкова рассказала в беседе с РИАМО , что в некоторых случаях проявления такой опасной патологии как инфаркт могут быть неочевидными, и их можно перепутать с признаками других нарушений. Врач напомнила, что при инфаркте происходит повреждение сердечной мышцы, которая перестает получать необходимый ей кислород в результате ишемического некроза, развивающегося из-за нарушенного кровообращения. Говоря об этом, Анна Бирюкова назвала «классические» симптомы острого инфаркта миокарда:Также кардиолог обратила внимание на то, что инфаркт может проявляться нетипичной симптоматикой. Например, без типичных симптомов протекает аритмический вариант инфаркта – в его случае у человека может резко упасть давление. При астматическом варианте у человека возникает приступ астмы с невозможностью вдохнуть и выдохнуть полной грудью.Еще один вариант инфаркта – абдоминальный – проявляется симптомами пищеварительного расстройства: в частности, возникают боли в животе.Бирюкова добавила, что нередко пациенты при прохождении диспансеризации с удивлением слышат от врачей, что они перенесли инфаркт. Обычно такое происходит в случаях его безболевой формы.Ранее портал MedikForum.ru писал о неочевидных симптомах рака легких.

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