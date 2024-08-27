Анестезиолог Корниенко ответил, почему под наркозом можно слышать разговоры врачей

«Такое возможно, если не используются все компоненты анестезии, например препараты для сна, если они не нужны на данном этапе. При этом пациент не испытывает боли, но может слышать».

«К сожалению, аллергия на наркоз проявляется иногда внезапно, это самый опасный случай», - констатировал врач.

Анестезиолог Корниенко стал гостем программы врача Александра Мясникова «О самом главном», в которой рассказал о некоторых особенностях наркоза. В частности, медик опроверг возможность пробуждения пациента от наркоза во время операции. По словам Корниенко, современная анестезиология располагает такими технологиями, препаратами и оборудованием, которые исключают вероятность этого события. В то же время он подтвердил, что пациент под наркозом может слышать разговоры врачей.На вопрос о том, как такое может произойти, анестезиолог ответил:Также Корниенко отметил, что у некоторых людей имеется аллергия на наркоз. Для предупреждения её риска накануне плановой операции (за сутки) анестезиолог должен консультировать и осматривать пациента, узнавать о наличии у него аллергии на пищевые продукты, лекарства.Корниенко добавил, что медицине известна такая закономерность: люди с рыжими волосами значительно чаще других подвергаются риску развития аллергических реакций при использовании наркоза.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что тяжелые аллергические реакции у некоторых людей может вызывать употребление помидоров.

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