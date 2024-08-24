«Могут вызывать тяжелые аллергические реакции»: врач Лушникова предупредила о вреде помидоров
Врач-диетолог Ольга Лушникова: у многих людей в результате употребления помидоров возникают негативные реакции со стороны организма.
Врач Лушникова предупредила россиян о возможном вреде помидоров, комментируя свойства этих овощей в беседе с NEWS.ru.
«При употреблении помидоров следует помнить, что они могут вызвать множество негативных последствий для здоровья», - констатировала специалист.
По словам Ольги Лушниковой, одним из таких последствий являются аллергические реакции разной степени тяжести вплоть до таких, которые грозят человеку потерей сознания и создают угрозу для жизни.
Вот какие реакции могут возникать после съеденных помидоров:
- Крапивница;
- Кожный зуд;
- Слезотечение;
- Отек Квинке;
- Бронхоспазм;
- Анафилактический шок.
Кроме того, переваривание томатов может оказаться сложной работой для ЖКТ – особенно, в тех случаях, когда имеются его хронические нарушения, гастрит или язвы. Вздутие, повышенное газообразование, расстройство стула и другие проблемы с пищеварением – все это может возникнуть после употребления помидоров, в которых соединяется много клетчатки и органических кислот. Дискомфорт могут ощутить даже вполне здоровые люди.
«Людям с мочекаменной болезнью не стоит увлекаться помидорами, а при желчнокаменной болезни их нежелательно употреблять совсем», - дополнила специалист.
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Ольга Лушникова
ЗОЖ
врач-диетолог
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