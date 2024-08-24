«Могут вызывать тяжелые аллергические реакции»: врач Лушникова предупредила о вреде помидоров

39 Фото: https://unsplash.com/photos/bowl-of-tomatoes-0lq_IrQFCOA
помидоры

Врач-диетолог Ольга Лушникова: у многих людей в результате употребления помидоров возникают негативные реакции со стороны организма.

Врач Лушникова предупредила россиян о возможном вреде помидоров, комментируя свойства этих овощей в беседе с NEWS.ru.

«При употреблении помидоров следует помнить, что они могут вызвать множество негативных последствий для здоровья», - констатировала специалист.

По словам Ольги Лушниковой, одним из таких последствий являются аллергические реакции разной степени тяжести вплоть до таких, которые грозят человеку потерей сознания и создают угрозу для жизни.

Вот какие реакции могут возникать после съеденных помидоров:
  • Крапивница;
  • Кожный зуд;
  • Слезотечение;
  • Отек Квинке;
  • Бронхоспазм;
  • Анафилактический шок.
Вдобавок, отметила эксперт, если помидоры содержат в себе нитраты и пестициды, то после их употребления возможны реакции в виде головной боли и головокружения, тахикардии.

Кроме того, переваривание томатов может оказаться сложной работой для ЖКТ – особенно, в тех случаях, когда имеются его хронические нарушения, гастрит или язвы. Вздутие, повышенное газообразование, расстройство стула и другие проблемы с пищеварением – все это может возникнуть после употребления помидоров, в которых соединяется много клетчатки и органических кислот. Дискомфорт могут ощутить даже вполне здоровые люди.

«Людям с мочекаменной болезнью не стоит увлекаться помидорами, а при желчнокаменной болезни их нежелательно употреблять совсем», - дополнила специалист.

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Ольга Лушникова
Ольга Лушникова
ЗОЖ
врач-диетолог
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Теги : вред помидоров, аллергия на продукты, Ольга Лушникова