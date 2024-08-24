«Могут вызывать тяжелые аллергические реакции»: врач Лушникова предупредила о вреде помидоров

«При употреблении помидоров следует помнить, что они могут вызвать множество негативных последствий для здоровья», - констатировала специалист.

Крапивница;

Кожный зуд;

Слезотечение;

Отек Квинке;

Бронхоспазм;

Анафилактический шок.

«Людям с мочекаменной болезнью не стоит увлекаться помидорами, а при желчнокаменной болезни их нежелательно употреблять совсем», - дополнила специалист.

Врач Лушникова предупредила россиян о возможном вреде помидоров, комментируя свойства этих овощей в беседе с NEWS.ru.По словам Ольги Лушниковой, одним из таких последствий являются аллергические реакции разной степени тяжести вплоть до таких, которые грозят человеку потерей сознания и создают угрозу для жизни.Вот какие реакции могут возникать после съеденных помидоров:Вдобавок, отметила эксперт, если помидоры содержат в себе нитраты и пестициды, то после их употребления возможны реакции в виде головной боли и головокружения, тахикардии.Кроме того, переваривание томатов может оказаться сложной работой для ЖКТ – особенно, в тех случаях, когда имеются его хронические нарушения, гастрит или язвы. Вздутие, повышенное газообразование, расстройство стула и другие проблемы с пищеварением – все это может возникнуть после употребления помидоров, в которых соединяется много клетчатки и органических кислот. Дискомфорт могут ощутить даже вполне здоровые люди.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что некоторые полезные свойства гречки – это скорее миф, чем правда.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.