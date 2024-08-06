«Может последовать сепсис и смерть»: хирург Корниенко назвал самый опасный вид боли

«Спасти человека при острой боли в животе может только врач, главное, чтобы эта помощь была оказана без промедления — прогноз в такой ситуации ухудшается с каждой минутой. Терпеть острую боль нельзя, в лучшем случае пациента ждет перитонит, в худшем — сепсис и смерть», - объяснил Корниенко в комментарии NEWS.ru

Хирург Корниенко назвал самый опасный вид боли – это острая боль в области живота, которая может возникать из-за разных патологий. Он отметил, что при её возникновении нужно оперативно обращаться за медицинской помощью, не питая надежд на наступление облегчения и не принимая болеутоляющих таблеток. Корниенко добавил, что за приступами такой боли может последовать сепсис и даже смерть человека – вот почему он должен как можно быстрее получить квалифицированную помощь врачей.Врач предупредил: острая боль – это зачастую предупреждающий сигнал организма о том, что произошло органическое повреждение какого-то органа. Обезболивающие препараты в её случае не рекомендуется принимать из-за того, что они могут затруднить постановку диагноза, изменив клиническую картину возникшего нарушения. Вдобавок анальгетики имеют много побочных эффектов.Комментируя острую боль, возникающую в животе, Игорь Корниенко добавил, что такая боль, как правило, означает хирургическую патологию, требующую экстренного оперативного вмешательства.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие симптомы указывают на стенокардию – предшественницу сердечного приступа.

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