Психолог Сальникова: поцелуи любящих людей обладают омолаживающим эффектом

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поцелуй

Клинический психолог Дарья Сальникова рассказала о существующей связи между поцелуями и омоложением.

Психолог Сальникова сообщила в разговоре с «Радио 1», что поцелуи любящих людей оказывают позитивное влияние на организм. В частности, во время таких поцелуев происходит интенсивная выработка серотонина – нейромедиатора, известного как «гормон радости». В результате этого возникают позитивные эмоции, ощущение счастья, снижается тревога, повышается сопротивляемость стрессу – человек чувствует себя увереннее, умиротворяется и лучше спит.

Кроме того, поцелуи любящих людей обладают омолаживающим эффектом.

«Когда люди целуются, многие мышцы, которые связаны с позвоночником. Шейные, лицевые мышцы — все активно действует, а это ускоряет процесс лимфы, ускоряет кровоток, обновление клеток и всех процессов в организме. Поэтому есть связь между омоложением и поцелуями», - констатировала психолог.

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Дарья Сальникова
Дарья Сальникова
Здоровье
клинический психолог
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Теги : поцелуи, польза для здоровья, Дарья Сальникова