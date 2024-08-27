Психолог Сальникова: поцелуи любящих людей обладают омолаживающим эффектом

«Когда люди целуются, многие мышцы, которые связаны с позвоночником. Шейные, лицевые мышцы — все активно действует, а это ускоряет процесс лимфы, ускоряет кровоток, обновление клеток и всех процессов в организме. Поэтому есть связь между омоложением и поцелуями», - констатировала психолог.

Психолог Сальникова сообщила в разговоре с « Радио 1 », что поцелуи любящих людей оказывают позитивное влияние на организм. В частности, во время таких поцелуев происходит интенсивная выработка серотонина – нейромедиатора, известного как «гормон радости». В результате этого возникают позитивные эмоции, ощущение счастья, снижается тревога, повышается сопротивляемость стрессу – человек чувствует себя увереннее, умиротворяется и лучше спит.Кроме того, поцелуи любящих людей обладают омолаживающим эффектом.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что неумение поддерживать в доме порядок может сигнализировать о наличии шизофрении и других психических проблем.

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