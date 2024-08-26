Психиатр Вилков: неумение поддерживать в доме порядок может сигнализировать о шизофрении

«Синдром Плюшкина может быть проявлением обсессивно-компульсивного расстройства, то есть невроза навязчивых состояний, когда у человека формируется привычка тащить мусор, ненужные вещи в дом и копить их. Иногда это бывает проявлением тяжелого психического расстройства — шизофрении», - рассказал об этом врач « Вечерней Москве ».

Психиатр Вилков рассказал, что неумение поддерживать в доме порядок может говорить о наличии психических проблем. В частности, у человека, который не убирается в своем жилище несмотря на явное скопление мусора от его жизнедеятельности, можно предположить депрессию. При её развитии возникает апатия, из-за которой человек, даже замечая захламленность квартиры, относится к этому с полным безразличием.Также, обратил внимание Вилков, беспорядок в доме может создаваться многочисленными старыми вещами, в которых человек не нуждается, но не может избавиться от них, либо вещами, которые он находит и приносит к себе. Подобный синдром патологического накопительства нередко развивается у людей пожилого возраста – он тоже может отражать психическое неблагополучие.Вилков отметил, что подобное накопительство или синдром Плюшкина может развиваться по сценарию, когда в доме начинает скапливаться самый настоящий мусор, тлеющий и издающий зловоние. В тяжелых случаях количество хлама может быть настолько значительным, что человеку становится негде ходить или лежать. Подобное захламление жилья может сигнализировать о шизофрении.Вилков добавил, что когда неумение поддерживать в доме порядок обуславливается проблемами с психикой, человек обычно не может внятно объяснить причину неряшливости. У такого человека отсутствует критическое восприятие обстановки, а накопительство имеет форму неконтролируемого навязчивого действия.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что посещение бани помогает защититься от возникновения нейродегенеративных заболеваний, включая болезнь Альцгеймера.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.