Сердечная недостаточность или гипотиреоз: врач назвала вызывающие отечность болезни

«В этом случае избыток жидкости возникает из-за того, что сердце не справляется со своей работой и недостаточно эффективно перекачивает кровь по организму. Отечность, как правило, возникает в верхних и нижних конечностях», - уточнила медик в беседе с «Лентой.ру».

«Отеки могут быть связаны также с тромбозом глубоких вен. Это заболевание часто ассоциируют с варикозом нижних конечностей, но тромбоз может возникать и у человека без явных признаков варикоза. В этом случае отеки могут быть односторонними, вдобавок они сопровождаются болями в нижних конечностях и покраснениями в этой зоне».

Говоря о вызывающих отечность болезнях, врач Островская назвала одной из них сердечную недостаточность.Также причиной отечности может быть гипотиреоз – сниженная функция щитовидной железы. Островская пояснила, что при этом возникает общий отек, затрагивающий руки, ноги, тело и лицо.Отечность, возникающая в связи с почечными нарушениями, бывает особенно сильно выраженной в первой половине дня. Чаще всего она появляется на лице.Повышенная отечность свойственна циррозу печени.При возникающем в организме воспалении становятся проницаемыми стенки капилляров. Жидкость просачивается сквозь них в ткани с последующим накоплением.В случае варикозной болезни отекают ноги, и подобный отек часто имеет ассиметричный характер.Елена Островская рассказала:Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что постоянные отеки из-за питья воды являются признаком патологии , на это указала врач Татьяна Залетова.

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