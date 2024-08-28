Сосуды ни при чем: врач Шаповалова рассказала о настоящих причинах головокружения

«Самое распространенное заблуждение о головокружении — то, что его вызывают проблемы с сосудами или остеохондроз. На деле они никак не связаны с ощущением вращения вокруг себя… если врач прописывает вам от головокружения препараты для сосудов, то лучше сменить доктора», - об этом Мария Шарапова рассказала « Газете.Ru ».

«В большинстве случаев головокружения связаны с патологией вестибулярного аппарата. Самая частая их причина — доброкачественное пароксизмальное позиционное головокружение (ДППГ)», - уточнила медик.

Врач Шаповалова рассказала в интервью о настоящих причинах головокружения. Медик констатировала, что при появлении этого неприятного симптома не стоит искать сосудистые нарушения – сосуды здесь ни при чем.По словам эксперта, подверженность головокружению бывает обусловлена тремя ключевыми патологиями – это отклонения в работе вестибулярного аппарата, поражения головного мозга и психогенные проблемы. Чаще всего люди жалуются на то, что у них кружится голова, из-за вестибулярных расстройств (к ним относятся нейронит, болезнь Меньера и ДППГ).Что касается нарушений в мозге, то чувство потери равновесия может возникать из-за таких факторов, как опухоли, инсульт, мигрени. Невролог подчеркнула: при возникновении этих патологий, помимо головокружения, всегда наблюдаются дополнительные, характерные для них симптомы. Например, при инсульте дополнительно возникают онемение руки или перекос лица, или речевые нарушения, а при опухоли – скованность в руках, тремор.К психогенным причинам головокружения относятся тревожное расстройство, депрессии, сильный стресс, бессонница. Невролог обратила внимание на то, что часто при назначении антидепрессантов люди забывают про свои жалобы на этот симптом.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, из-за каких заболеваний может возникать повышенная отечность.

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