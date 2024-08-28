Аллергии и проблемы с сердцем: терапевт Дельманова предупредила об обострении болезней осенью
Терапевт Сабина Дельманова рассказала, почему осенью люди начинают страдать от обострения некоторых заболеваний.
Врач Дельманова сообщила в беседе с NEWS.ru, что осень является тем временем года, когда у многих людей могут возникать сильные аллергические реакции.
«Многие считают, что пик аллергии приходится на время цветения растений, однако это не так. Осенью мы реже выходим на свежий воздух, не так часто проветриваем помещения, в результате активизируются домашние аллергены — плесень и пылевые клещи», - объяснила медик.
Кроме того, осенью могут обостряться сердечно-сосудистые заболевания, чему способствует повышение вязкости крови из-за влияния на организм холодных атмосферных фронтов (сосуды под действием холода сужаются и спазмируют, соответственно, ухудшается кровообращение).
Еще одна проблема, вызываемая приходом холодов на смену летнему теплу, – это суставные патологии и головные боли. По словам Дельмановой, связанный с ними дискомфорт объясняется тем, что осенью на фоне общего климатического неблагополучия (сокращение светового дня, холод, сырость) организм острее реагирует на скачки барометрических показаний.
«Самым распространенным осенним недугом, по мнению эксперта, является депрессия. У человека возникает чувство постоянной усталости, сонливость, беспокойство, проблемы со сном», - добавила терапевт.
Медик констатировала: чтобы смягчить негативное влияние осенне-зимнего сезона на организм, следует придерживаться четкого распорядка дня, сбалансированно питаться, чаще гулять на свежем воздухе, быть физически активным. Кроме того, нужно позаботиться о защите от сезонных инфекций – лучшим способом сделать это врач считает вакцинацию.
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Сабина Дельманова
Здоровье
врач-терапевт Видновской КБ Минздрава Подмосковья
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