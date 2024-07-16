Врач Дельманова: внезапно усилившееся потоотделение может указывать на болезни сердца или рак

«Первичный гипергидроз носит локальный характер: под мышками, на ладонях, на ступнях. Его точная причина неизвестна, но ученые полагают, что он имеет генетические причины, так как у 50% пациентов есть кровные родственники с такой же проблемой», - сообщила медик в комментарии NEWS.ru

«Ожирение, подагра, ревматоидный артрит, сахарный диабет, рак, проблемы с сердцем, инфекции», - перечислила возможные причины слишком обильного пота врач-терапевт.

Врач Дельманова напомнила, что гипергидроз (обильное потоотделение) может быть первичным и вторичным. Первичный является врожденной особенностью организма, которая предположительно обусловлена генетическим фактором. Как правило, такое потоотделение активизируется в моменты волнения, стресса.Что касается вторичного гипергидроза, он по словам Дельмановой может развиваться в связи с определенными физиологическими состояниями (беременность, менопауза) или серьезными нарушениями. Например, внезапно усилившееся потоотделение у человека может указывать на болезни сердца или рак.Медик подчеркнула, что если взрослый человек неожиданно для себя начал потеть слишком сильно и при этом у него стали проявляться другие неблагополучные симптомы — давление или тяжесть в груди, тошнота, рвота, беспричинное похудение — ему необходимо обращаться к врачам и проходить обследование. Также на прием к врачу следует записаться, если сильная потливость, которой раньше не наблюдалось, стала возникать в ночное время суток.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, почему перед глазами начинают мелькать мушки

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.