Пять параметров, которые могут быть для здоровья гораздо важнее лишнего веса
Для хорошего здоровья человека имеет большое значение не только то, присутствует ли у него лишний вес.
Существует минимум пять параметров, которые могут быть для здоровья гораздо важнее лишнего веса, об этом сообщила ferra.ru.
Гликированный гемоглобин (гемоглобин A1C). По этому параметру можно судить об уровне глюкозы в крови человека и его подверженности преддиабету и диабету. Медики обращают внимание на то, что высокий сахар в крови могут иметь люди с вполне нормальной массой тела. Из-за повышенного уровня сахара в крови у них могут страдать почки, сердце, сосуды.
Уровень холестерина. Высокий холестерин тоже может быть у людей без лишнего веса, создавая предпосылки к закупорке артерий, возникновению болезней сердца и инсульта.
Артериальное давление. Давление 130 на 80 мм рт. ст. многие считают нормальным или «рабочим», но оно способно повреждать сосудистую систему, вызывая негативные изменения в состоянии сердца, мозга, глаз, почек.
Соотношение талии и бедер. Некоторые исследователи утверждают, что этот показатель лучше отражает состояние здоровья, чем вес. Например, человек может иметь немаленький вес из-за развитых мышц – будет ли это говорить, что его здоровье под угрозой? Нет. Но широкая из-за накопления жира талия часто наблюдается при гипертонии и диабете 2 типа.
Частота сердечных сокращений (в состоянии покоя). Как правило, ее нормальные показатели наблюдаются у людей, которые достаточно физически активны.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие способы позволяют нормализовать давление без лекарств.
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