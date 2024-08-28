Существует минимум пять параметров, которые могут быть для здоровья гораздо важнее лишнего веса, об этом сообщила ferra.ru.По этому параметру можно судить об уровне глюкозы в крови человека и его подверженности преддиабету и диабету. Медики обращают внимание на то, что высокий сахар в крови могут иметь люди с вполне нормальной массой тела. Из-за повышенного уровня сахара в крови у них могут страдать почки, сердце, сосуды.Высокий холестерин тоже может быть у людей без лишнего веса, создавая предпосылки к закупорке артерий, возникновению болезней сердца и инсульта.Давление 130 на 80 мм рт. ст. многие считают нормальным или «рабочим», но оно способно повреждать сосудистую систему, вызывая негативные изменения в состоянии сердца, мозга, глаз, почек.Некоторые исследователи утверждают, что этот показатель лучше отражает состояние здоровья, чем вес. Например, человек может иметь немаленький вес из-за развитых мышц – будет ли это говорить, что его здоровье под угрозой? Нет. Но широкая из-за накопления жира талия часто наблюдается при гипертонии и диабете 2 типа.Как правило, ее нормальные показатели наблюдаются у людей, которые достаточно физически активны.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие способы позволяют нормализовать давление без лекарств.

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