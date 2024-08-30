Хирург Сорокваша назвал гормональные контрацептивы среди ведущих к тромбам средств

«Гормональные контрацептивы, содержащие эстроген, — один из наиболее известных типов препаратов, связанных с повышенным риском тромбоза. Особенная осторожность необходима женщинам старше 35 лет, курящим или имеющим предрасположенность к сердечно-сосудистым заболеваниям», - предупредил специалист.

Стероидные препараты (преднизолон и другие глюкокортикостероидов);

Некоторые противоопухолевые препараты, включая химиотерапевтические;

Эритропоэтины, используемые для лечения анемии;

Транексамовая кислота, применяемая для лечения и профилактики кровотечений;

Некоторые антипсихотические средства;

Препараты для предотвращения отторжения трансплантатов.

Хирург Сорокваша назвал в беседе с « Газетой.Ru » гормональные контрацептивы среди ведущих к тромбам средств.Сорокваша добавил, что риск тромбообразования повышается в том числе из-за гормонозаместительной терапии (ГЗТ), призванной облегчать женщинам неблагоприятные симптомы менопаузы. Такой риск становится особенно существенным, когда ГЗТ используется долгое время, или когда к ней прибегают женщины с вышеназванными факторами риска.Другие средства, ведущие к тромбам:Их возникновение тесно связано с подверженностью инфарктам, инсультам, тромбозу глубоких вен, тромбоэмболии легочной артерии.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что прием некоторых лекарств «убивает» печень.

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