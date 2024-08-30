Хирург Сорокваша назвал гормональные контрацептивы среди ведущих к тромбам средств

175 Фото: https://unsplash.com/photos/white-and-blue-medication-pill-blister-pack-jwWtZrm67VI
лекарства

Сердечно-сосудистый хирург Илья Сорокваша рассказал о препаратах, прием которых может стать причиной образования тромбов.

Хирург Сорокваша назвал в беседе с «Газетой.Ru»  гормональные контрацептивы среди ведущих к тромбам средств.

«Гормональные контрацептивы, содержащие эстроген, — один из наиболее известных типов препаратов, связанных с повышенным риском тромбоза. Особенная осторожность необходима женщинам старше 35 лет, курящим или имеющим предрасположенность к сердечно-сосудистым заболеваниям», - предупредил специалист.

Сорокваша добавил, что риск тромбообразования повышается в том числе из-за гормонозаместительной терапии (ГЗТ), призванной облегчать женщинам неблагоприятные симптомы менопаузы. Такой риск становится особенно существенным, когда ГЗТ используется долгое время, или когда к ней прибегают женщины с вышеназванными факторами риска.

Другие средства, ведущие к тромбам:
  • Стероидные препараты (преднизолон и другие глюкокортикостероидов);
  • Некоторые противоопухолевые препараты, включая химиотерапевтические;
  • Эритропоэтины, используемые для лечения анемии;
  • Транексамовая кислота, применяемая для лечения и профилактики кровотечений;
  • Некоторые антипсихотические средства;
  • Препараты для предотвращения отторжения трансплантатов.
Чем опасно образование тромбов. Их возникновение тесно связано с подверженностью инфарктам, инсультам, тромбозу глубоких вен, тромбоэмболии легочной артерии.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что прием некоторых лекарств «убивает» печень.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Илья Сорокваша
Илья Сорокваша
Здоровье
сердечно-сосудистый хирург, флеболог
Читать MedikForum.ru в
Побочные эффекты гормональных контрацептивов
Терапевт Хухрев указал на ведущие к тромбам лекарства
Гормональные контрацептивы делают женщин умнее
Теги : тромбы, лекарства, Илья Сорокваша