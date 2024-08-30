Хирург Сорокваша назвал гормональные контрацептивы среди ведущих к тромбам средств
Сердечно-сосудистый хирург Илья Сорокваша рассказал о препаратах, прием которых может стать причиной образования тромбов.
Хирург Сорокваша назвал в беседе с «Газетой.Ru» гормональные контрацептивы среди ведущих к тромбам средств.
«Гормональные контрацептивы, содержащие эстроген, — один из наиболее известных типов препаратов, связанных с повышенным риском тромбоза. Особенная осторожность необходима женщинам старше 35 лет, курящим или имеющим предрасположенность к сердечно-сосудистым заболеваниям», - предупредил специалист.
Сорокваша добавил, что риск тромбообразования повышается в том числе из-за гормонозаместительной терапии (ГЗТ), призванной облегчать женщинам неблагоприятные симптомы менопаузы. Такой риск становится особенно существенным, когда ГЗТ используется долгое время, или когда к ней прибегают женщины с вышеназванными факторами риска.
Другие средства, ведущие к тромбам:
- Стероидные препараты (преднизолон и другие глюкокортикостероидов);
- Некоторые противоопухолевые препараты, включая химиотерапевтические;
- Эритропоэтины, используемые для лечения анемии;
- Транексамовая кислота, применяемая для лечения и профилактики кровотечений;
- Некоторые антипсихотические средства;
- Препараты для предотвращения отторжения трансплантатов.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что прием некоторых лекарств «убивает» печень.
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Илья Сорокваша
Здоровье
сердечно-сосудистый хирург, флеболог
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