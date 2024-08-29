Гепатолог Пустовит: некоторые лекарства могут «убивать» печень

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проблемы с печенью

Гепатолог Екатерина Пустовит: в зависимости от своей восприимчивости печень может повреждаться даже после приема первой таблетки.

Гепатолог Пустовит предупредила россиян о способности некоторых лекарств «убивать» печень. Врач констатировала: в условиях самолечения и бесконтрольного приема практически любое лекарство или БАД могут стать причиной тяжелого повреждения органа.

«Учитывая метаболическую активность печени в отношении биохимических процессов, можно сказать, что нет лекарств, которые в определенных условиях не могли бы повредить орган. Нанести вред печени может какой угодно препарат, даже на первый взгляд абсолютно безопасный. Это может быть гомеопатия, витамины или БАДы, не говоря уже о более серьезных лекарствах», - заявила Пустовит в разговоре с порталом «Доктор Питер».

Медик отметила, что восприимчивость органа у разных людей разная – иногда проблемы возникают уже при употреблении первой таблетки. Но чаще всего это происходит в течение первых 90 дней приема. Если человек принимает какой-то препарат (без согласования с врачом) больше года, возникает риск хронических или даже необратимых повреждений.

Гепатолог назвала самые опасные в этом плане лекарства: к ним относятся гормональные препараты, антибиотики, гиполипидемические препараты, а также специальные препараты для лечения инфекционных, онкологических или аутоиммунных заболеваний.

«Перед началом приема потенциально опасного препарата следует сдать анализы – АСТ, АЛТ, общий и прямой билирубин, щелочную фосфатазу с повторным контролем этих показателей через две недели от начала приема препарата, а затем каждый месяц на весь период приема при курсовом назначении», - поделилась рекомендацией врач.

Как понять, что возникли проблемы с печенью? Гепатолог посоветовала обращать внимание на следующие симптомы:  
  • Сильная утомляемость и сонливость;
  • Повышение температуры тела;
  • Исчезновение аппетита;
  • Снижение веса;
  • Тошнота;
  • Боли в области живота;
  • Кожный зуд и высыпания;
  • Изменение цвета мочи и кала;
  • Желтоватый оттенок кожи и белков глаз.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что продукты с таурином и бетаином улучшают защиту людей от болезней печени.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Екатерина Пустовит
Екатерина Пустовит
Здоровье
врач общей практики, гастроэнтеролог, гепатолог
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Теги : проблемы с печенью, лекарства, Екатерина Пустовит