Гепатолог Пустовит: некоторые лекарства могут «убивать» печень

«Учитывая метаболическую активность печени в отношении биохимических процессов, можно сказать, что нет лекарств, которые в определенных условиях не могли бы повредить орган. Нанести вред печени может какой угодно препарат, даже на первый взгляд абсолютно безопасный. Это может быть гомеопатия, витамины или БАДы, не говоря уже о более серьезных лекарствах», - заявила Пустовит в разговоре с порталом «Доктор Питер».

«Перед началом приема потенциально опасного препарата следует сдать анализы – АСТ, АЛТ, общий и прямой билирубин, щелочную фосфатазу с повторным контролем этих показателей через две недели от начала приема препарата, а затем каждый месяц на весь период приема при курсовом назначении», - поделилась рекомендацией врач.

Сильная утомляемость и сонливость;

Повышение температуры тела;

Исчезновение аппетита;

Снижение веса;

Тошнота;

Боли в области живота;

Кожный зуд и высыпания;

Изменение цвета мочи и кала;

Желтоватый оттенок кожи и белков глаз.

Гепатолог Пустовит предупредила россиян о способности некоторых лекарств «убивать» печень. Врач констатировала: в условиях самолечения и бесконтрольного приема практически любое лекарство или БАД могут стать причиной тяжелого повреждения органа.Медик отметила, что восприимчивость органа у разных людей разная – иногда проблемы возникают уже при употреблении первой таблетки. Но чаще всего это происходит в течение первых 90 дней приема. Если человек принимает какой-то препарат (без согласования с врачом) больше года, возникает риск хронических или даже необратимых повреждений.Гепатолог назвала самые опасные в этом плане лекарства: к ним относятся гормональные препараты, антибиотики, гиполипидемические препараты, а также специальные препараты для лечения инфекционных, онкологических или аутоиммунных заболеваний.Гепатолог посоветовала обращать внимание на следующие симптомы:Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что продукты с таурином и бетаином улучшают защиту людей от болезней печени.

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