Врач Павлова: одним из самых доступных способов избежать инфаркта является отказ от сигарет

«У тех же, кто лишь сокращает количество выкуриваемых сигарет в день, ситуация в лучшую сторону не меняется, Если человек продолжают курить, то вероятность развития сердечно-сосудистых катастроф увеличивается на восемь процентов за год», - сообщила доктор медицинских наук в Telegram.

Врач Павлова предложила россиянам задуматься над тем, как много может значить для сердца отказ от сигарет. Как и над тем, что отказ от сигарет является одним из самых доступных способов избежать инфаркта. Медик подчеркнула, что благодаря этому риск инфаркта, способного оборвать человеческую жизнь, можно снизить почти в два раза.Компоненты табачного дыма разрушают внутренний слой сосудов – эпителий. Таким образом при курении увеличивается риск атеросклероза и накопления бляшек в сосудах, снижающих снабжение сердечной мышцы и мозга кислородом (это и повышает вероятность инфаркта миокарда и инсульта). Кроме того, свои сердцем рискуют пассивные курильщики. Имеются данные, что живущие вместе с курильщиком люди имеют на 30% повышенный риск сердечно-сосудистых заболеваний.Также Павлова обратила внимание на то, что из-за курения увеличивается вероятность развития других опасных патологий: в их число, например, входят рак, бесплодие и деменция.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие продукты эффективно способствуют оздоровлению сосудов.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.