«Чтобы не было атеросклероза»: врач Соломатина назвала продукты для оздоровления сосудов

«Укрепить сосуды также помогут витамин PP, никотиновая кислота и витамины группы B», - добавила Елена Соломатина.

Врач Соломатина назвала в разговоре с «Вечерней Москвой» продукты для оздоровления сосудов. Диетолог подчеркнула, что сосудистую систему важно беречь от развития атеросклероза. Именно при его возникновении в сосудах возникают бляшки и происходят негативные изменения в состоянии их ткани, ведущие к появлению ишемии и её последствий – инфаркта и инсульта.Какие именно продукты специалист рекомендует включать в свой рацион, чтобы не было атеросклероза?Его источником являются студни и заливные блюда. Главное при их употреблении – умеренность, поскольку в таких продуктах содержится много насыщенных жиров.Эти полиненасыщенные жирные кислоты, обладающие противовоспалительным действием, можно получать из жирной рыбы (например, из селедки или скумбрии), а также из льняного масла.Получать их позволяют оливковое масло, авокадо, нерафинированное подсолнечное масло.Такие продукты помогают поддерживать хорошее состояние слизистой оболочки сосудов и их стенок. Источники – рыба, печень, молочные продукты, яйца, а также овощи и фрукты красного и оранжевого цвета.Данный тип антиоксидантов благоприятно воздействует на сосудистую тканью. Ими богаты ягоды темной окраски: черника, слива, темный виноград и т. д.Употребление клетчатки – один из лучших способов поддерживать здоровый кишечный микробиом, который контролирует уровень воспаления в организме. Именно воспаление активизирует процессы атеросклероза.Благодаря ему укрепляются сосуды и капилляры. Продукты, богатые этим витамином, – черная смородина и шиповник, болгарский перец, квашеная капуста.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие повседневные привычки способствуют появлению болезней сердца в молодом возрасте.

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