Мед помогает при боли в горле: врач Соловьев назвал продукты с эффектом анальгетиков

«Мед известен своими антибактериальными и противовоспалительными свойствами. Он может быть полезен при боли в горле. Просто добавьте чайную ложку меда в теплую воду или чай и медленно выпейте», - порекомендовал специалист.

Врач Соловьев назвал продукты с эффектом анальгетиков беседе с « Лентой.ру ».Медик отметил, что этот продукт обладает мощными противовоспалительными свойствами. Эксперт посоветовал при болевом синдроме пить настой из него (тонко нарезанный свежий имбирь кладется в горячую воду и настаивается порядка 15 минут).Содержащийся в ней куркумин тоже обладает противовоспалительными и обезболивающими свойствами. Можно готовить напиток из куркумы, добавляя специю в стакан теплого молока или теплой воды.По словам Соловьева, как продукт с эффектом анальгетика мед помогает при боли в горле.В виде натурального анальгетика оно полезно при зубной боли. Гвоздичное масло наносится на ватный тампон и прикладывается к больному зубу, десне.Ванны с магниевой солью помогают справляться с мышечной болью – для этого их нужно принимать в течение 15-20 минут.Соловьев подчеркнул, что данные способы являются лишь временным решением проблемы, а не полноценным лечением, и пользоваться ими можно только при отсутствии аллергии.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что клюква – единственная ягода, целебные свойства которой признаются официальной медициной

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