Единственная признанная официальной медициной: врачи назвали клюкву противораковой ягодой

«Клюква — чемпион по антоцианам, а антоцианы защищают от рака. Исследование показало, что клюква снижает риски преждевременной смерти на 31%», - проинформировала Елена Малышева.

Медики сообщили, что клюква является единственной ягодой, которую признает официальная медицина. В частности, она обладает значительной антимикробной активностью. По словам иммунолога Андрея Продеуса, клюква и сок из нее полезны для борьбы с инфекциями мочеполовой системы, циститами и уретритами.Елена Малышева добавила, что клюква – великолепный источник витамина С: в 100 граммах ягоды содержится половина его суточной нормы. Благодаря такому высокому содержанию в ней витамина С клюква может считаться супер-ягодой для оздоровления кровеносных сосудов. Это, в свою очередь, благоприятно отражается на работе сердца, мозга, почек, органов зрения.Кардиолог Герман Гандельман добавил, что в клюкве есть и другие вещества, укрепляющие сердечно-сосудистую систему, – помимо витамина С, это антоцианы и полифенолы. Высокая концентрация антиоксидантных веществ антоцианов делает клюкву противораковой ягодой, подчеркнули врачи.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие доступные продукты способны снижать риск появления рака.

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