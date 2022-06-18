6 видов чая против болей в горле
Возможно, все еще не существует универсального лекарства от простуды. Но зато есть способы ускорить процесс выздоровления с помощью самого доступного напитка — чая.
Мятный чай
Мятный чай может помочь успокоить боль в горле. Он содержит соединение под названием ментол, обладающее противовоспалительными свойствами.
Травяной чай из корня солодки
Чай из корня солодки известен своими целебными свойствами. Помогает при расстройстве желудка, жаре, действует как антибактериальное и противовирусное средство при ангине.
Ромашковый чай
Чай из ромашки обладает антиоксидантами, такими как флавоноиды и терпеноиды. Они помогают бороться с инфекциями в организме и их проявлениями - болью в горле, тонзиллитом и кашлем.
Чай из листьев алтея
Этот мягкий чай сделан из растения алтея. Врачи говорят, что корень алтея выделяет желеобразное вещество, известное как слизь, которое помогает успокоить боль в горле. Исследования показывают, что он также обладает противовоспалительными свойствами и может облегчить опухшие миндалины.
Имбирный чай
По словам врачей, пряный имбирный чай является естественным средством от боли в горле. Корень имбиря содержит соединения, помогающие при воспалениях. Следовательно, это еще одно отличное лекарство от боли в горле.
Чай с куркумой
Идеально подходит для лечения болей в горле, потому что куркума обладает противовирусными, антибактериальными и, самое главное, противовоспалительными свойствами, которые успокаивают горло и укрепляют иммунную систему. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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