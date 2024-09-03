Врач Александр Мясников: можно считать, что рак заразен

«Надо подходить к окружающей среде как загрязненной и агрессивной. Неважно, где ты живешь — в городе или еще где, — мы живем в агрессивной среде. Вопрос не в том, заразно или нет, а в том, как этому противостоять», - поделился мнением медик.

«Заразившись гепатитом В или гепатитом С, вы автоматически заражаетесь раком при условии, что живете достаточно долго, чтобы это перешло в цирроз», - предостерег Мясников.

Доктор Мясников заговорил о заразных болезнях. Он отметил, что заразиться можно самыми разными недугами, возбудители которых обитают во внешней среде. Врач пояснил, что среда обитания, даже комфортная и благополучная на первый взгляд, в биологическом аспекте все равно будет оставаться агрессивной, для природы это естественно.Александр Мясников добавил: можно считать, что заразен даже рак. Примерно 17% всех случаев в онкологии возникают из-за инфекционных заболеваний: они в том числе включают гепатит, вирус Эпштейна-Барр, заражение бактерией Helicobacter pylori, вирус папилломы человека.В частности, уточнил врач, рак печени может стать последствием не леченого гепатита В.Также заразными он назвал рак шейки матки, рак желудка. В первом случае первопричинным фактором становится заражение вирусом папилломы человека при половом контакте, а во втором – бактерией, передающейся через грязные руки.Мясников подчеркнул, что понятие «заразный рак» подразумевает заражение предвестниками развития такой болезни.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что одним из побочных эффектов «Оземпика» является повышенный риск рака щитовидной железы

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