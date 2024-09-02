«Риск рака щитовидной железы»: врач Стародубова сообщила о побочных эффектах «Оземпика»

«Препарат имеет много побочных реакций, и назначать его может только врач».

Панкреатит и другие проблемы с поджелудочной железой;

Проблемы с почками;

Эндокринные заболевания (например, патологии щитовидной железы).

«Риск возникновения рака щитовидной железы был отмечен в исследованиях на мышах, и определенные ограничения внесены в инструкцию препарата», - подчеркнула Антонина Стародубова.

Врач Стародубова напомнила, что «Оземпик» наряду с другими препаратами, применяемыми для лечения сахарного диабета 2-го, был разработан на основе такого вещества как семаглутид. Его действие состоит в том, что он снижает активность центра голода в мозге (тем самым подавляя аппетит) и вдобавок замедляет процессы опорожнения желудка, из-за чего человек долго чувствует себя сытым.Комментируя вспыхнувший в последнее время интерес к «Оземпику» как супер-средству для похудения, медик предупредила в разговоре с « Российской газетой »;Эксперт обратила внимание на то, что резкое похудение, которое добиваются с его помощью, может спровоцировать появление камней в желчном пузыре. Кроме того, у человека может возникать «оземпиковое» лицо, на котором обвисает кожа из-за быстрой потери веса и ухода жировой ткани. В виде других побочных эффектов могут возникать тошнота, рвота, диарея и запор, изменения зрения, гипогликемия (низкий уровень сахара в крови).Стародубова отметила, что при ряде хронических нарушений прием данного средства является противопоказанным. Вот эти нарушения:Врач добавила, что одним из возможных побочных эффектов приема «Оземпика» являются опухоли щитовидной железы.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, почему возникает плохое самочувствие после жирной пищи.

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