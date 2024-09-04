«Уничтожает человеческий организм»: врач Фомичева рассказала о проявлениях атеросклероза

«Атеросклероз распространяется по многим артериям в организме. Сам по себе он «не болит», но тихо уничтожает человеческий организм», - предупредила кардиолог.

«При атеросклерозе сосудов сердца могут появиться боль в грудной клетке, одышка, снижение толерантности к физической нагрузке. Если поражаются мозговые артерии, то нарушается мозговое кровоснабжение, что может приводить к снижению памяти, нарушению концентрации внимания», - поделилась специалист.

Врач Фомичева напомнила в беседе с «Газетой.Ru», что атеросклероз является сосудистым заболеванием, при котором на внутренних стенках артерий откладываются бляшки – образования из жиров (холестерин), воспаленных клеток и кальция. Подобные отложения сужают пространство внутри артерий и ухудшают течение кровотока. Последствием этого процесса могут стать опасные для жизни нарушения в виде инфаркта миокарда или инсульта.Рассказывая о возможных проявлениях атеросклероза, Фомичева отметила: его признаки обуславливаются тем, какие именно артерии оказываются пораженными.Также, добавила Фомичева, атеросклеротические бляшки могут появляться в сосудах шеи – при этом могут возникать головокружение, частые головные боли или шум в ушах.Если бляшки начинают разрастаться в нижних конечностях, появляется «перемежающаяся хромота», при которой человек не может ходить без необходимости останавливаться (из-за боли в ногах) или долго стоять на двух ногах одновременно. Также учащаются его жалобы на судороги ног, ощущение холода в них.Людям, которые подозревают у себя атеросклероз, следует обсудить это с врачом, как и возможность провести соответствующее обследование.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что расстройство стула может быть одним из первых сигналов о развитии рака кишечника.

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