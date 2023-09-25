Кардиолог Фомичева: постоянный стресс и избыток сахара разрушают сердце

«Чрезмерное потребление насыщенных жиров и сахара может привести к повышению уровня холестерина в крови, развитию атеросклероза, появлению бляшек в сосудах и в дальнейшем к риску развития инфаркта миокарда или инсульта. Любители поесть соленое могут провоцировать повышение давления», - объяснила специалистка «Газете.Ru».

Кардиолог Фомичева проинформировала, какие обстоятельства обыденной жизни наиболее разрушительно сказываются на сердце. В частности, врач заострила внимание на вреде нездоровых пищевых привычек: избыток поедаемых солений, жирных блюд и сахара разрушают сердце, подчеркнула она.Еще один подрывающий сердечное здоровье фактор – это постоянный стресс. Кардиолог Фомичева предупредила, что в его случае организм вынужденно производит в большом количестве гормоны адреналин и кортизол. Повышение их концентрации в крови повышает артериальное давление, провоцирует тахикардию и другие нарушения сердечного ритма. Если человек также ощущает нехватку качественного сна, аритмия и гипертония становятся для него отнюдь не надуманными угрозами.Также, отметила кардиолог, на способность сердца работать без перебоев негативно влияет малоподвижность и сидячая деятельность, когда человек часами не поднимается со стула. Это повышает риски гипертонии и сахарного диабета, осложнением которого часто становятся сердечные патологии.В свою очередь, пристрастие к курению ассоциируется с появлением атеросклероза и ИБС (ишемической болезни сердца), а бесконтрольное употребление спиртного – с повышением кровяного давления, развитием аритмий и возникновением алкогольной кардиомиопатии, дополнила эксперт.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что одним из лучших способов сохранить здоровыми свои сосуды является пешая ходьба

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