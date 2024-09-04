Онколог Смирнова назвала расстройство стула одним из первых сигналов о развитии рака кишечника

«Наибольшее опасение вызывает длительное расстройство стула, особенно с примесью крови. Согласно результатам исследования с участием около 25 млн человек, наличие крови в стуле и боль в животе – это то, что в первую очередь отмечали у себя пациенты с колоректальным раком», - сообщила Смирнова в своем Telegram-канале.

«В возрасте 40-45 лет следует проверяться даже если вас ничего не беспокоит. Речь идет о посещении гастроэнтеролога, проктолога, обследовании желудка и кишечника. Это особенно важно, если есть отягощенная наследственность по злокачественным заболеваниям», - констатировала онколог.

Онколог Смирнова рассказала о симптомах, которые можно заметить при развитии рака кишечника. Она посоветовала обратиться к врачу, если у человека стали регулярно возникать боли в животе, изжога и тошнота, не связанные с изменением рациона или перееданием.Два других потенциально опасных симптома, указанные онкологом, – это вздутие (с ощущением тяжести) в животе и расстройство стула. Последняя проблема, по словам специалиста, нередко оказывается одним из первых сигналов о развитии рака кишечника.Также, добавила онколог, пройти обследование необходимо, если человек начал терять вес, не ограничивая себя в еде, или если по непонятым причинам у него резко снизился аппетит, и вдобавок ко всему возникают эпизоды повышения температуры, которые нельзя объяснить простудой или другой инфекцией.Елена Смирнова обратила внимание на то, что рак кишечника способен долгое время развиваться практически бессимптомно, и заметить развитие злокачественного процесса можно лишь благодаря профилактическим обследованиям.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что рак может считаться заразным заболеванием – почему, объяснил врач Александр Мясников.

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