Кашель в положении лежа: фельдшер Балан назвала неочевидные признаки больного сердца

«Если в положении лежа кашель только нарастает, а отхаркивающие средства не помогают, нужно обратиться за обследованием», - поделилась советом медик.

«В случаях, когда больше 20 минут ощущается давящее, распирающее чувство в груди, головокружение и холодный пот, нужно вызывать скорую помощь. Подобные симптомы могут говорить об инфаркте миокарда», - объяснила Наталья Балан.

Фельдшер Балан напомнила в беседе с « Лентой.ру », что возникающее человека сердечное заболевание может проявляться разными признаками, включая неочевидные. Одним из самых «красноречивых» симптомов, говорящих о проблеме, являются боли и ощущения тяжести в грудной клетке (прежде всего, в области сердца). К другим проявлениям патологии относятся слабость, беспричинные (на первый взгляд) обморочные состояния, постоянно высокое, либо, наоборот, низкое артериальное давление.Называя неочевидные признаки больного сердца, Балан обратила внимание на то, что маркером проблемы может быть кашель, возникающий у человека вне всякой связи с простудой. Особенно настораживать должен такой кашель, который появляется в положении лежа.Кроме того, добавила фельдшер, неочевидным признаком больного сердца может быть одышка, ощущение нехватки воздуха, которые возникают у человека при небольших физических усилиях или же в состоянии покоя, отдыха.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какими симптомами проявляется атеросклероз

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